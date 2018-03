Therese Johaugin kilpailukielto päättyy pian – tänään varmistui, missä kilpailussa hän palaa laduille

Vesa Laitinen Aamulehti

Norjalaishiihtäjä Therese Johaugin kilpailukielto päättyy runsaan kuukauden kuluttua 18. huhtikuuta. Keskiviikkona varmistui, milloin doping-pannassa ollut hiihtäjä tekee paluun kilpaladuille. Norjan uutistoimiston NTB:n mukaan Johaugin ensimmäinen kilpailu on ensi marraskuussa Norjan Beitostölenissä.

Johaug antoi positiivisen doping-näytteen syyskuussa 2016. Hän on ollut poissa kilpaladuilta lokakuusta 2016 lähtien. Johaug menetti 18 kuukauden kilpailukieltonsa takia sekä viime talven Lahden MM-hiihdot että Pyeongchangin talviolympialaiset.

Johaugin paluukilpailulla on pitkin talvea spekuloitu sen vuoksi, että Norjassa järjestetään 21. huhtikuuta perinteikäs 38 kilometrin Skarverennet-hiihtokilpailu, johon on usein osallistunut Norjan kärkihiihtäjiä. Ensi syksyn Beitostölenin kilpailu järjestetään viikkoa ennen maailmancupin avausta ja sen on perinteisesti ollut norjalaishiihtäjien viimeinen näyttöpaikka.