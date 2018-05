Tenniksen suomalaislupaukselle näytönpaikka – sai villin kortin Aamulehti Tampere Openiin

Lauri Lehtinen Aamulehti

Suomen paras tennislupaus Emil Ruusuvuori, 19, nähdään ensi heinäkuussa Ruotulassa Aamulehti Tampere Openissa. Helsinkiläispelaaja saa yhden neljästä turnaukseen jaettavasta villistä kortista. Ruusuvuori on ensimmäinen villin kortin saaja tämän vuoden turnaukseen. Hän saa suoran paikan miesten kaksinpelin pääsarjaan.

–Olemme iloisia, että saamme Suomen parhaan nuoren pelaajan mukaan turnaukseen. Emil oli iloinen, että hän pääsee suoraan pääsarjaan pelaamaan kovia otteluita, kilpailujohtaja Veli Paloheimo kommentoi.

Ruusuvuori on miesten maailmanlistan sijalla 512. Hänen edellään on suomalaispelaajista vain Harri Heliövaara (375:s). HVS-Tenniksen nuorukaisen ammattilaisuran kohokohta nähtiin viime vuoden marraskuussa, kun Ruusuvuori kukisti monta kokeneempaa vastustajaa ja otti Talin Futures-turnauksen voiton.

Tänä vuonna Ruusuvuori on pelannut 11 ammattilaisturnauksessa, joista neljä on ollut haastajakiertueella Tampereen turnauksen tavoin, ja edustanut Suomen maajoukkuetta. Ruusuvuori on edennyt kahdesti haastajakiertueella neljännesvälieriin, mutta pudonnut sitten.

Aamulehti Tampere Open pelataan Tampereen Tenniskeskuksessa 21.–29. heinäkuuta. Kyseessä on pisimpään yhtäjaksoisesti pidetty eurooppalainen haastajakiertueen turnaus.