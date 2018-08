Telian ja Liigan sopimus käynnisti lumipalloefektin, jossa urheilutapahtumien tv-oikeuksista maksetaan nyt huimia summia

Tapio Neva

Urheilulla on television maksukanavaliiketoiminnassa merkittävä rooli. Suosituimmat liigat ovat kanavien johtavia sisäänvetotuotteita. Ilman urheilua maksukorttibisnestä ei olisi Suomessa todennäköisesti edes olemassa.

Tähän asti Suomessa on käyty kanavakilpailua mediayhtiöiden välillä, mutta nyt tilanne on muuttunut. Suomi on ensimmäinen Pohjoismaa, missä teleoperaattorit ovat tulleet rytinällä mukaan kilpailemaan urheilun tv-oikeuksista.

Telia avasi pelin solmimalla pitkän sopimuksen jääkiekon Liigan kanssa.

Ennen puhe median murroksesta keskittyi siihen, miten perinteiset mediatalot pystyisivät luomaan uusia liiketoimintamalleja pienenevän mainosmyynnin kompensaatioksi. Teleoperaattorit ovat uusi osa median murrosta. Heillä ansaintalogiikka on eri.

Liigan tv-tuote ei ole Telialle ydinbisnestä, vaan aputyökalu saada lisää laajakaista- ja lisäpalveluasiakkaita. Liittymäbisneksessä asemat on tavallaan jo jaettu eri operaattorien kesken, mutta Liigan kaltainen vetovoimatekijä voi olla keino sekoittaa pakkaa eli nipistää asiakkaita kilpailijoilta.

Mitä siitä seuraa, kun teleoperaattorit tulevat mukaan kilpailemaan urheilun tv-oikeuksista?

Alalla on kahden kerroksen väkeä.

Puhelinoperaattoreilla on syvät taskut, kun taas perinteiset mediatoimijat ovat ahtaalla. MTV teki viime vuonna 22 miljoonaa euroa tappiota. Nelosen maksukanavat ovat olleet Sanoma Medialle alusta asti raskaasti tappiollista toimintaa.

Samaan aikaan tavoitelluimpien lajien tv-oikeuksien hinnat nousevat.

Liigan tv-sopimuksen odotettiin pienenevän, mutta kävikin päinvastoin. Liigan ja Telian sopimuksen arvo on suomalaisen mittapuun mukaan tähtitieteellinen. Tiettävästi Telia maksaa Liigalle noin 23 miljoonaa euroa vuodessa pelkistä oikeuksista. Lisäksi 456 liigaottelun tv-toteutuksen tuotantokustannukset ovat valistuneen arvion mukaan 10–15 miljoonan euron suuruusluokkaa.

Suomen tv-urheiluhistorian kalleimmasta sopimuksesta käynnistyi lumipalloefekti.

Pian MTV hankki jalkapallon Mestarien liigan oikeudet. Lännen Median tietojen mukaan MTV maksoi oikeuksista kolme kertaa enemmän kuin Yle oli tätä ennen maksanut.

MTV teki tänä vuonna myös jatkosopimuksen formuloista. Tv-oikeuksien hinta oli tiettävästi noin 20 prosenttia korkeampi kuin aiemmassa sopimuksessa.

Ennen pitkään kasvavat kulut siirtyvät kuluttajien maksettavaksi. Maksukorttien ja liittymien lisäpalveluiden hinnat nousevat.

Telia osti heinäkuussa Bonnierin televisiotoiminnan. Telia sai omistukseensa suomalaisen MTV:n, ruotsalaisen TV4:n ja maksutelevisiokanava C Moren. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Kilpailijat Suomessa tuskin nostavat käsiään pystyyn antautumisen merkiksi, mutta mitä keinoja heillä on käytettävissään?

Onko MTV:llä vahvistunut Telia niin vahva mediatoimija, että kilpailijat kyttäävät paikkoja haastaa sitä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä?

Alkaako Sanoma neuvotella yhteistyöstä tai jopa yritysjärjestelyistä DNA:n tai Elisan kanssa?

Elisa on ollut jo mukana suomalaisessa urheilussa. Se on näyttänyt muun muassa jääkiekon Mestistä ja koripalloliigaa. Lisäksi Elisa on ollut mukana kansainvälisessä Fanseat-suoratoistopalvelussa, joka on eräänlainen urheilun Netflix.

Elisalta on kuitenkin puuttunut strategia.

Ehkä sitä jo mietitään jossain.