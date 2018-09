Tekstiviesti päätti Kiira Korven ja Tapparan valmentajakaksikon pitkän suhteen – "Se oli vain irrallinen nosto yhdestä tilanteesta"

Mikko Husa Aamulehti, Helsinki

Tampereen Tapparan valmentajat Maaret Siromaa ja Susanna Haarala todella tuntevat Kiira Korven. Siromaa valmensi Korpea vuodesta 1996 ja Haarala vuodesta 2002 aina vuoteen 2013, kun Korpi halusi siirtyä ulkomaille ja ulkomaiseen valmennukseen.

Kiira – ehjäksi särkynyt -kirjassa kerrotaan, kuinka kolmikon suhde käytännössä päättyi Haaralan tekstiviestiin, joka vahingossa päätyi Korvelle Siromaan sijaan.

Kirjan mukaan tekstiviesti kuului osapuilleen näin:

"Meidän tähdellä on taas nilkka lukossa, eikä tule jäälle. Miksi me ei ikinä opita, ei tähän kannata tuhlata aikaa."

Näinkö se meni, Susanna Haarala? Olivatko valmennusvuodet lopulta teille vain ajantuhlausta?

–Se tekstiviesti on irrallinen nosto yhdestä tilanteesta. Se ei millään tavalla kuvaa meidän ja Kiiran suhdetta.

–Joka tilanteessa olemme toimineet niin hyvin kuin kuuluu toimia, Siromaa komppaa.

Kaksikko oli saapunut keskiviikkoillaksi Helsinkiin, kun toimittaja Jere Nurmisen kirjoittama elämäkerta julkaistiin.

Haarala ei kiellä, etteikö valmentajakin voisi turhautua aivan samoin kuin urheilija.

–Valmentaja kuitenkin tulee aina valmistautuneena harjoitukseen, mutta tietysti Kiiralla on ollut oikeus tehdä omat nostonsa kirjaan.

Siromaasta kyse on lähinnä kärjistyksestä.

–Pitkissä suhteissa on aina omat ylä- ja alamäkensä.

Haarala ja Siromaa eivät allekirjoita ajatusta, että monivuotinen valmennussuhde olisi mitenkään ollut ajan tuhlausta.

Ehjäksi särkynyt -teoksessa taitoluisteluvalmennus kuitenkin nousee isoon rooliin. Jopa Korven uran lopullinen päättyminen henkilöityy Carlos Àvila de Borbaan, joka vaativana ja autoritäärisenä valmentajana rikkoi Korven lopullisesti, niin fyysisesti kuin henkisesti.

Kirjassa Korpi kertoo, että "taitoluisteluvalmentajat rakentavat usein tiedostamattaan identiteettiään urheilijan menestyksen kautta. Se heijastuu urheilijaan pakonomaisena onnistumisen tunteena."

Haarala ja Siromaa eivät tuosta tunnista itseään.

–Minulla on muukin elämä ja perhe. Tietysti työ on osa identiteettiä, mutta ei se ainoa osa ole. En todellakaan itse ajattele tuolla tavalla, Haarala sanoo.

Elämäkerta kuitenkin maalaa taitoluistelun treenaamisesta kuvaa, jossa vahvat tunteet ja valtasuhteet ovat läsnä liki koko ajan.

–Eihän kukaan tuollaista jaksaisi tehdä työkseen, Haarala huokaa.

–Mekin olemme persoonia ja persoonina teemme työtä ja hyvä niin. Tietysti joskus rapatessa roiskuu, mutta silloin on osattava pyytää anteeksi, Haarala jatkaa.

Siromaan mukaan valmentaminen on taitoluistelun opettamista, ei valtapelien pelailua.

–Se on toistamista, toistamista ja toistamista. Tietysti joskus pitää käyttää tehokeinoja urheilijan herättämiseksi, Haarala jatkaa.

–Valmentajan tehtävä on puskea urheilijaa kohti maksimia. Valmentaja on urheilijan auttaja, Siromaa huomauttaa.

Korpi lähti NHL:ään

Haaralan, Siromaan ja Korven valmennussuhde päättyi vuonna 2013. Korpi lähti etsimään lisänostetta uralleen ulkomailta.

–Minulle se oli kuin jääkiekkoilija olisi lähtenyt NL:ään. Todella aidosti toivoimme, että valmennussuhde olisi voinut jatkua "NHL-uran jälkeen, Siromaa sanoo.

Haarala ottaa jalat maassa pitävän realistin roolin.

–Tietysti toivoin hänelle vain hyvää, mutta samaan aikaan mietin, onko hänen enää mahdollista palata huipulle. Takana oli näitä loukkaantumisjaksoja, ja samaan aikaan taitoluistelu oli mennyt harppauksin eteenpäin. Toivoin paluuta, mutta epäilin.

Haarala ja Siromaa paiskivat edelleen hommia taitoluistelun eteen. Haarala on Tapparan taitoluistelun urheilu- ja kehitysjohtaja ja Siromaa seuran päävalmentaja.

Mikä kaksikkoa piiskaa yhä lajin pariin?

–Lajihan on upea. Siinä on urheilun parhaat asiat. Se on kaunis ja vaativa laji, Haarala tiivistää.

