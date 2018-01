Teemu Selänne on iso osa yhtä Tappara-pakin parasta olympiamuistoa: "Hieno kruunu hänen uralleen"

Lauri Lehtinen Aamulehti

Tappara-puolustaja Mikko Lehtosen viime päivät ovat olleet ikimuistoiset: kutsu Suomen olympiajoukkueeseen, tiistaina 4–1-voitto KalPasta ja tammikuun ensimmäinen tehopiste (0+1).

Rento ja iloinen Lehtonen purki tuntojaan Aamulehden videohaastattelussa:

Lehtonen asetti paikan Leijonien olympiajoukkueessa tavoitteeksi jo ennen kautta. Nyt vielä kesällä kaukana siintänyt tavoite on totta.

–Ollut aika hienot viime päivät. Olympiapaikka on ollut iso tavoite ja olen siitä erittäin otettu. Mahtavat fiilikset, Lehtonen sanoi helpottuneena.

Kun Lehtoselta kysyy hänen suosikkimuistojaan olympiakisoista katsojana, hän syventyy hetkeksi muistojensa syövereihin.

–Parhaita muistoja on monta. Lätkää on tullut seurattua paljon ja menestyminen siellä, etenkin Sotshissa, on lähimpänä mielessä. Sotshissa pelasi monia pelaajia, joita olin seurannut pienestä pitäen, Lehtonen nostaa esiin vuoden 2014 talvikisat.

Tuolloin leijonalegenda Teemu Selänne, silloin 42, pelasi viimeiset maajoukkueottelunsa. Maalitykki oli jäänyt sivuraiteille Anaheim Ducksissa, mutta näytti vielä kerran taitonsa Suomen paidassa ja teki kuuteen otteluun tehot 4+2=6. Suomi pokkasi olympiapronssia Selänteen johdolla.

Selänteen suoritukset jäivät myös Lehtosen mieleen.

–Tuli seurattua häntä pienenä poikana. On aika hienoa, että pystyi pelaamaan tuolla tasolla siinä iässä. Pronssi oli hieno kruunu hänen uralleen.

Tappara–KalPa-ottelun Pelin päällikkö: