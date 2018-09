Teemu Rautiainen ja Juho Liuksiala laukoivat komeilla laukauksilla Tapparan nurin liiga-avauksessa: "Myrrän kanssa on treenattu ylänurkkavetoja"

Tapani Salo Aamulehti

Ilves katkaisi pitkän tappioputkensa Tapparaa vastaan 2–1-voitolla liiga-avauksessa. Jokaisen Ilveksen pelaajan ja valmentajan naamasta näki, että voitto maistui makealta.

–Tämä oli tärkeä voitto. Sen verran minäkin luin lehtiä, ettei oltu voitettu Tapparaa kertaakaan viime kaudella. En kuitenkaan usko, että joukkue ajatteli menneitä. Moni näistä pelaajista ei edes ollut viime vuonna mukana. Seuran kannalta on merkittävää, että saimme heti voiton alle, Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi sanoi.

Kivi uskoi, että voitolla oli iso merkitys myös seuran kannattajille.

–Seuraavana koulupäivänä Ilvestä kannattavat tytöt ja pojat hymyilevät ja lippis on päässä oikein päin.

Helpottunut oli myös ottelun voittomaalin viimeistellyt Juho Liuksiala.

Hän spurttasi päätöserässä näyttävästi pitkän syötön perään ja karisti sen verran Tapparan puolustajan Otso Rantakarin kannoiltaan, että pääsi laukomaan kiekon maaliin.

–En uskonut, että veto menee sisään, koska pakin maila oli siinä. Onneksi kuti lähti yllättävän hyvin. Se oli hyvä maali hyvään paikkaan. On noita odotettu koko viime kausi. Nyt helpottaa.

Liuksiala oli vuosi sitten hurjassa iskussa harjoituskaudella, mutta Liigassa maalihana tyrehtyi melkein kokonaan. Koko kauden saldo oli neljä osumaa. Se oli iso pettymys edelliskauden 12 maalin jälkeen

–Viime syksynä tuli käytettyä kaikki maalit treenipeleissä. Toivottavasti niitä nyt riittää, kun tuli vain yksi. Viime kaudella odotukset nousivat korkealle. Kun homma ei lähtenyt rullaamaan, kausi oli yhtä henkistä taistelua, Liuksiala myönsi.

Mika Kanerva

Tappara teki ottelun avausmaalin, kun Rantakari tykitti kiekon verkkoon ylivoimalla toisessa erässä. Ilves tuli tasoihin vain pari minuuttia myöhemmin Teemu Rautiaisen ylivoimaosumalla.

–Pääsin lempipaikalta laukomaan ja sattui lähtemään kohtalainen kuti hirren alle. Maistui hyvälle, Rautiainen myhäili.

Millimetrin tarkka veto oli harjoittelun tulosta.

–Olen Jouko Myrrän kanssa aika paljon harjoitellut vetoani treenien jälkeen. Tarkoitus on, että saisi sen sinne ylös menemään. Siellä on yleensä tilaa.

Liuksialan maalia Rautiainen kuvasi riittävän hyväksi.

–Ei se niin hieno veto ollut (kuin minulla), mutta ei sillä ole väliä minkälainen veto oli, kun sillä voitettiin. Se yritti samanlaista kuin minä, muttei se yhtä hyvin lähtenyt, Rautiainen virnuili.

Ilves oli hävinnyt kaikkiaan kymmenen kertaa peräkkäin Tapparalle, kun mukaan lasketaan Tampere Cupin tappiot 2017 ja 2018, viime liigakauden kuusi häviötä ja kevään 2017 puolivälieräsarjan kaksi viimeistä ottelua.

Rautiaisen ja Liuksialan maalit olivat hienoja, mutta voiton perusta oli tiiviissä puolustuspelissä. Ilveksen nuori pakisto kamppaili vahvasti ja pelasi rauhallisesti paineen alla.

–Meillä on nuoria miehiä puolustuksessa, mutta he malttoivat katsoa minne kiekon laittoivat. Jos ei vaihtoehto A, B tai C toiminut niin otettiin vielä D käyttöön. Tuollainen rauhallisuus toi heti varmuutta puolustuspeliin, ja Riku (Helenius) pelasi tietysti huippupelin maalissa, Kivi tuumasi.