Teemu Pukin kausi lähti nousuun, kun arki kotona asettui uomiinsa – Bröndby on tarrannut seitinohuesti Tanskan mestaruuteen, mutta kilpajuoksu jatkuu viimeiselle kierrokselle asti

Vesa-Pekka Järvelä Kööpenhamina

Tanska on ihmisten onnellisuutta mittaavien tutkimusten kestomenestyjä. Kööpenhaminan kävelykadulla Strögetillä juuttien elämänilo on helppo havaita. Hymy on ollut viime aikoina herkässä myös neljättä kautta kööpenhaminalaista Bröndby IF -seuraa edustavalla Teemu Pukilla.

–"Köpiksessä" on ulkomaalaisenkin helppo viihtyä – mukava ja mutkaton kaupunki. Kun fudis on syvällä tanskalaisten sydämessä, ammatinvalintaa ei voi valittaa – varsinkaan nyt, kun joukkue menestyy, sanoo Pukki.

Viime torstaina seura nappasi Tanskan cupin voiton, kun finaalissa kaatui Silkeborg 3–1.

Cup-voittoakin tärkeämpi Bröndbylle on Tanskan mestaruus. Siitä taistelevat BIF ja FC Midtjylland, jotka ovat tasapisteissä ennen kahta viimeistä kierrosta. Bröndbyllä on kolme pykälää parempi maaliero, joten se on kiinni kannussa.

Kuka Teemu Pukki Suomalainen jalkapalloilija. Syntynyt 29. maaliskuuta vuonna 1990 Kotkassa. Pelipaikka: Hyökkääjä Pituus: 180 cm Seura: Bröndby IF, Tanska Aiemmat seurat: FC KooTeePee, Sevilla (Espanja), Sevilla Atletico (Espanja), HJK, Schalke (Saksa), Celtic (Skotlanti) Maajoukkueessa: Debyytti vuonna 2005. 61 ottelua, 10 maalia.

Suomalaisten taisto

Kultajahdissa ovat Pukin tapaan Huuhkajien vakiokasvoihin kuuluva Bröndbyn Paulus Arajärvi sekä Midtjyllandin Tim Sparv ja Markus Halsti. Bröndbyn saksalaisluotsin Alexander Zonigerin johdolla BIF tavoittelee seuran 11. liigamestaruutta.

–Zoniger on tuonut aivan uutta ryhtiä ja juonikkuutta. Tiukka valmentaja, jonka komennossa on erinomainen mahdollisuus menestyä, suitsuttaa Pukki.

Odottavan aika on pitkä. Tulisieluisille Bröndby-faneille viimeiset vuodet ovat olleet tuskallisia, sillä edellisen kerran sinikeltaiset juhlivat Superligan ykkössijaa keväällä 2005. Sen jälkeen seura liukui alamäkeen.

Vähitellen uinuva jättiläinen on kuitenkin alkanut heräillä.

–Nälkä on todella kova, kun mestaruus on kiertänyt seuraa jo 13 vuotta. Nyt tavoitteen toteutuminen on lähellä. Onneksi kaikki on omissa käsissä. Veikkaan silti, että kilpajuoksu Midtjyllandin kanssa jatkuu 21. toukokuuta pelattavalle päätöskierrokselle asti.

17 maalia kasassa

Viime kaudella 20 osumaa iskenyt Pukki kuuluu nytkin liigan maalitilaston kärkinimiin.

–Syksyllä kone ei oikein käynnistynyt, mutta tyttären syntymä joulukuussa ja kotiasioiden tasapaino toivat kentällekin lisää vauhtia.

Tällä hetkellä Pukki jakaa 17 osumalla maalipörssin kakkostilaa FCN:n Emiliano Marcondesin kanssa. Piikkipaikalla on Hobro IK:n norjalainen Pål Alexander Kirkevold 22 maalillaan.

–Kirkevold pääsi vähän karkuun. Loppukierroksilla voi silti tapahtua vielä ihmeitä, ja onhan omalle kohdallenikin osunut kolmen maalin iltoja. Kyllähän se kuninkuuskin kelpaisi, mutta sitäkin makeammalta maistuisi mestaruus, HJK:ssa ja Celtic FC:ssä pyttyä nostellut Pukki tiivistää.

Tänä keväänä kovavireinen kärkimies on kuitenkin ison päätöksen edessä. Agentti Teemu Turunen on viestittänyt, että maaliruiskun perässä olisi useampikin seura.

–Sopimus on katkolla. Se, missä pelaan ensi kaudella, on vielä auki. Kiinnostusta on yhä myös Bröndbyn taholta ja jatko täällä on sekin mahdollinen. Päätöksiä tehdään nyt aiempaa enemmän perheen ehdoilla, sanoo tuore isä.