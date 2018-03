Tässä ovat Helsingin NHL-pelien lippujen hinnat – alennuksia ei tunneta: "Vahva usko, että molemmat ottelut myydään loppuun"

Pekka Aalto Aamulehti

Winnipeg ja Florida kohtaavat torstaina 1. ja perjantaina 2. marraskuuta 2018 Helsingin Areenassa NHL:n runkosarjan otteluissa. Pääsyliput peleihin tulevat myyntiin Ticketmasterissa maanantaina 12. maaliskuuta kello 9.00.

Liput on hinnoiteltu viiteen kategoriaan (89/99/139/199/235) eri katsomonosien mukaan. Alennuksia ei tunneta eli esimerkiksi lasten ja aikuisten liput maksavat yhtä paljon.

–Hinnoittelussa on huomioitu pelien kulurakenne. Summiin on saatu myös tietyt reunaehdot NHL:stä. Meillä on vahva usko, että molemmat ottelut myydään loppuun, toteaa tiedottaja Ansku Karlbom Live Nationilta, joka on järjestämässä tapahtumaa.

Karlbom arvioi, että heti maanantaiaamu on lipunmyynnin osalta hyvin vilkas. Lipunmyyntijärjestelmä kestää kuitenkin kuormitusta.

–Sellainen vinkki, että lipunmyyntiin kannattaa kirjautua jo jonkin aikaa ennen kello yhdeksää. Tämä vähentää jonotusaikaa.