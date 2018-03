Tässä on Suomen hiihtomaajoukkueen uusi päävalmentaja – "Haluan, että jatkamme samalla linjalla"

Mikko Gynther Aamulehti, STT

Matti Haavisto on odotetusti Suomen hiihtomaajoukkueen uusi päävalmentaja. Haavisto tunnetaan muun muassa Krista Pärmäkosken henkilökohtaisena valmentajana. Haaviston valinta julkistettiin tänään Lahdessa.

Haaviston päävalmentajakausi alkaa kesäkuussa. Sopimus on kahden vuoden mittainen ja lisäksi siinä on kahden vuoden optio.

Maajoukkueen nykyinen päävalmentaja Reijo Jylhä lopettaa tehtävässä tänä keväänä. Jylhän pesti alkoi vuonna 2014.

–Kokonaisuus on nyt hyvin toimiva. Asiantuntijaverkosto, jossa mukana on muun muassa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus sekä terveydenhuollon ammattilaisia, on kasvanut ja toiminta on ottanut valtavia harppauksia eteenpäin. Isossa kuvassa haluan, että jatkamme samalla linjalla, Haavisto sanoo Hiihtoliiton tiedotteessa.

Haavisto mainitsee yhdeksi haasteeksi uusien hiihtäjien kasvattamisen maailman huipulle.

–Jonkinasteinen sukupolvenvaihdos on vääjäämättä tulossa maajoukkueeseen. Huolena on, miten saamme riittävän kovia nuoria nousemaan A-maajoukkueeseen ja haastamaan nykyisiä huippujamme. Tähän haasteeseen pitää paneutua valmennuspäällikön ja nuorten ryhmien valmentajien kanssa.

Kuusi hakijaa

Haavisto oli suosikki päävalmentajaksi eikä hänen valintansa ollut yllätys. Haavisto on toiminut hiihtomaajoukkueen huoltopäällikkönä Jylhän päävalmentajakaudella. Pyeongchangissa kolme mitalia hiihtänyttä Pärmäkoskea hän on valmentanut 15 vuotta.

Hiihtoliiton tiedotteen mukaan Haavisto valittiin tehtävään kuuden hakijan joukosta.

–Matin vahvuuksiksi koettiin johtamisominaisuudet, vahva käytännön osaaminen ja kokemus huipputulokseen vaadittavasta tekemisestä, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala sanoo liiton tiedotteessa.

Haaviston työparina jatkaa valmennuspäällikkö Eero Hietanen. Valmennus- ja taustatiimi täydentyy kuluvan kilpailukauden aikana.