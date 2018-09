Tässä on kaikkien aikojen suosituin naisten seurajoukkue Suomessa – vuodesta toiseen yli tuhat katsojaa

Tapio Neva

Suomen kaikkien aikojen seuratuin naisten seurajoukkue on naisten superpesiksessä pelaava Porin Pesäkarhut. Joukkue erottuu ylivoimaisena ykkösenä etenkin suosion pitkäkestoisuudella ja vakaudella.

Pesäkarhujen runkosarjan yleisökeskiarvo on jäänyt vuodesta 2003 lähtien vain kaksi kertaa alle tuhannen. Jos mukaan lasketaan myös pudotuspelit, porilaisten koko kauden katsojakeskiarvo on ollut vuosina 2002–2018 aina yli tuhat lukuun ottamatta kautta 2004 (946).

Oli kyseessä sitten merkitykseltään vähäinen runkosarjan ottelu häntäpään joukkuetta vastaan sadepäivänä tai finaaliavaus auringonpaisteessa, niin Pesäkarhujen kotiotteluiden yleisömäärä asettuu lähes poikkeuksetta haarukkaan 800–1 500.

Tänä vuonna Pesäkarhut keräsi runkosarjaotteluihinsa keskimäärin 1 174 katsojaa.

Kaikkien aikojen toiseksi seuratuin suomalainen naisten palloilujoukkue on Viinijärven Urheilijat. Se ylsi naisten superpesiksessä 1980- ja 1990-luvuilla kymmenenä kautena yli tuhannen katsojakeskiarvoon.

Pesäpallo dominoi muutenkin naisten katsojatilastoja. 1990-luvulla tuhannen katsojan kausikeskiarvo saavutettiin vähintään kerran myös Siilinjärvellä, Lapualla, Vihdissä ja Oulussa. Tällä vuosituhannella temppuun on yltänyt Porin Pesäkarhujen lisäksi vain Jyväskylän Kirittäret.

Muissa lajeissa yksikään suomalainen naisjoukkue ei ole päässyt ikinä lähellekään tuhannen katsojan kausikeskiarvoa.

Mihin Porin yleisöihme on perustunut?

Huippupesäpallon perinne ei ole kaupungissa erityisen pitkä, mutta kun vuonna 1985 perustettu Pesäkarhut alkoi menestyä 2000-luvun alussa, se näkyi heti lippuluukulla. Urheilullinen menestys antoi alkusykäyksen ilmiölle, mutta kovempi temppu on ollut se, ettei yleisöryntäys jäänyt hetken huumaksi.

Ilman osaavia, innostuneita ja sitoutuneita johtohahmoja Pesäkarhujen menestystarina ei olisi ollut mahdollinen. Seuran voimakaksikkona hääri pitkään toiminnanjohtaja Reijo Viljanen ja puheenjohtaja Päivi Pessi-Järvenpää. Myös 2000-luvun taitteessa seuraan hankitut lukuisat nimekkäät pelaajavahvistukset loivat pohjaa uskottavalle yleisötuotteelle.

–Perusajatus oli aikoinaan se, että teemme joka vuosi jonkin asian paremmin kuin ennen: vahvistamme joukkuetta, parannamme katsomo-olosuhteita, palkkaamme päätoimisen toiminnanjohtajan tai pelinjohtajan, kehitämme junioritoimintaa, alamme julkaista seuran lehteä, järjestää konsertteja, perustamme vip-katsomon ja niin edelleen.

–Satsauksia on pitänyt tehdä ja riskejäkin ottaa, vuosina 1995–2013 seuran puheenjohtajana ollut Pessi-Järvenpää muistelee.

Yksi Pesäkarhujen erityispiirre urheiluseurana on ollut se, että energiaa ei ole kulunut riitelyyn.

–Ihmisen arvostaminen on ollut alusta asti keskeinen arvo, oli kyse sitten katsojasta, pelaajasta, talkoolaisesta tai kenestä tahansa yhteisön jäsenestä. Tässä olemme mielestäni onnistuneet. Asiat ovat voineet joskus riidellä, mutta ikinä ei ole roiskunut yli.

Pesäkarhut ei ole tehnyt varsinaista katsojatutkimusta, mutta perhetapahtuman leima on otteluissa vahva. Naisia ja lapsia on katsomossa paljon. Myös kilpailussa yritysasiakkaista Pesäkarhut on menestynyt hyvin.

–Taisimme olla 1990-luvulla ensimmäinen naisjoukkue, joka perusti vip-katsomon anniskeluoikeuksilla. Se oli neljä kertaa neljän metrin kioski, jonne hankittiin peliä varten kolme koria olutta. Pelin jälkeen kannoimme kaksi täysinäistä koria takaisin varastoon.

–Nyt Pesäkarhujen peleissä on parhaimmillaan lähes sata vip- ja klubivierasta. Juomat tuodaan aina torstaisin rekka-autolla, vip-emäntänä nykyään seuratyöhön osallistuva Pessi-Järvenpää vertailee.