Tässä on Aamulehden 23-henkinen lukijajoukkue Jukolan viestiin 2019 – Ryhmä tekee hyvää ja aloittaa vuoden mittaisen harjoittelun, joka huipentuu ensi kesänä Kangasalla

Noora Takamäki Aamulehti

Osa heistä on suunnistuksen kanssa täysiä ummikoita, osalla taas on vyöllään jopa 15 Jukolan viestin starttia. Kaikilla heillä on haave taivaltaa kesäkuussa 2019 Jukolan viesti Kangasalan metsissä.

Tällaiset ovat lähtökohdat Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n, Kooveen ja Aamulehden projektilla, johon osallistuu 23 Aamulehden lukijaa. Mukana on myös kahdeksanhenkinen julkkisjoukkue, jonka kokoonpano julkistetaan myöhemmin.

Lukijat ja julkkikset sitoutuvat harjoittelemaan ja osallistumaan 15.–16.6.2019 Kangasalla käytävään Jukolan viestiin.

Osallistujat ovat pirkanmaalaisia ja iältään 16–58-vuotiaita. Taito- ja kuntotasot ovat osallistujilla vaihtelevia.

Ryhmää valmentavat Kooveen suunnistajat ja valmentajat. Koovee voitti Lahti-Hollolan 2018 Jukolan viestin ja oli Venlojen viestin seitsemäs. Joukkueet kokoontuvat noin kahden viikon välein yhteisharjoituksiin muun muassa Kauppiin.

Rahaa lastensairaalalle

Projektin tarkoituksena on paitsi tarjota lukijoille unohtumaton kokemus niin osallistujana kuin sivusta seuraajana, myös kerätä tukea Tampereelle rakennettavaa uutta lastensairaalaa varten. Osallistujien tukena on sponsoreita, joita he itse keräävät ja joiden tuki menee lyhentämättömänä Lastenklinikan Tuki ry:lle.

Seuraamme lukijajoukkueen ja julkkisten vuoden mittaista taivalta tiiviisti verkossa ja lehdessä.