Tässä näette tyytyväisen kiekkomiehen: Ilves-kasvatti löysi uutta potkua uralleen Latviasta – avopuoliso Lotta Harala oli mieluisa vieras ennen kaukoidän kierrosta

Latvian kesäisessä pääkaupungissa vastaan astelee tyytyväinen kiekkomies. Repaleisen debyyttikauden jälkeen Matias Myttynen löysi heinäkuussa uuden osoitteen Latviasta. Kuusi kautta Liigaa pelannut sentteri jatkaa KHL-taivaltaan nyt yksivuotisella sopimuksella Dinamo Riian hyökkäyksessä.

–Pidän seurasta ja kaupungista. Riiassa on sopivasti eurooppalaista tunnelmaa, eikä kotimaakaan ole kuin tunnin lennon päässä. Pelillisesti odotan uralleni uutta nostetta. Tämä on taas hieno mahdollisuus, jonka aion käyttää.

Tapaamishetkellä tyytyväisyysastetta vain nostaa se, että avopuoliso Lotta Harala on saapunut kaupunkiin ennen kuin Dinamo ja Myttynen lähtevät pitkälle ja raskaalle kaukoidän kierrokselle.

39 suomalaispelaajaa

KHL-liigan 11. kausi on täydessä vauhdissa. Suomalaisia ruplaliigassa pelaa tällä kaudella 39. Heistä 24 pelaa muualla kuin Jokereissa. Kuopion KalPassa todellisen läpimurron pari vuotta sitten tehnyt Myttynen kiekkoilee kovatasoisessa itäliigassa toista kautta.

–Avauspelin maali oli laiha lohtu, kun pisteet jäivät Jekaterinburgiin. Magnitogorskissa taistelu oli tiukka ja peli jo paremmassa kuosissa. Voitto kovasta kotijoukkueesta nosti tunnelmaa, Dinamo Riian ensimmäisen osuman Metallurg-kamppailussa syöttänyt Myttynen sanoo.

Leijona-paitaakin sovitelleen tamperelaishyökkääjän KHL-uralle on ennen Dinamo-pestiä mahtunut 17 ottelua kiinalaisjoukkue Kunlun Red Starissa ja 14 peliä moskovalaisseura Vitjaz Podolskissa.

Kunlunissa Myttynen sai liukkaan lähdön. Vastuuta tuli Mike Keenanin luotsaaman Red Starin kärkiketjuissa. Avausottelun kahden osuman jälkeen maalihanat kuitenkin tukkeutuivat ja vaisut esitykset veivät Myttysen jo marraskuussa Moskovaan ja Vitjazin punapaitaan.

–Kunlunissa koko konsepti oli sekava. Omaa tekemistä häiritsivät myös loukkaantumiset. Vitjazissa sain mielestäni juonesta jo paremmin kiinni. Kokonaisuus jäi tehojen osalta kuitenkin vaisuksi, myöntää Myttynen.

Vaikeat viime vuodet

Pekka Rautakallion johdolla playoff-vaiheeseen keväällä 2012 edenneen Dinamon viimeiset vuodet ovat olleet vaikeita. Syksy 2017 oli umpisurkea. Latvialaislätkän ikonin Sandis Ozolinsin komennossa Dinamo menetti mahdollisuutensa pudotuspeleihin käytännössä jo lokakuussa.

Ozolinsin saatua lähtöpassit Dinamo turvautui Girts Ankipansiin. Hänen ja Artis Abolsin valmennuksessa jatkavan latvialaisjoukkueen rosterissa on viime kauden tapaan vain yksi suomalainen.

Myttynen täyttää seuran ”hämäläiskiintiön”, kun Bratislavan maailmanmestari Anssi Salmela jatkaa pitkää uraansa sveitsiläisseura EHC Biel-Biennessä.

–Dinamon valmennus oli todella tyytyväinen Salmelan otteisiin ja ammattimaiseen asenteeseen. Hänen olisi käsittääkseni haluttu jatkavan seurassa myös tällä kaudella. Anssi valitettavasti lähti, mutta jätti meikäläiselle sentään pelipaidan numero 15.

Salmelan imussa Riiasta poistui monta muutakin. Kovimmat menetykset olivat Dinamo Moskovaan lentänyt tehohyökkääjä Miks Indrasis, Brynäsiin matkannut Danny Kristo ja Jokereiden vahvuuteen liittyneet maalivahti Janis Kalnins ja Kanadan olympiapakki Karl Stollery.

–Alavireisen kauden jälkeen seura halusi panostaa viime vuosia voimakkaammin pelaajistoon ja nyt ryhmässä on paljon uutta verta, sanoo Myttynen.

Ja sitähän Dinamon ryhmässä riittää. Tuoreita kasvoja ovat muun muassa kanadalaisavut Cade Fairchild, Kevin Clark ja Marc Zanetti.

–Meillä on hyvä nippu. Mielenkiintoisia nimiä ovat myös Traktor Tseljabinskistä paluun Riikaan tekevä Linus Videll, KalPassa taitonsa todistanut Mathew Maione sekä viime vuodet Torpedoa palvellut Dmitry Shulenin.

–Avainpelaajiin kuuluvat lisäksi Dinamossa jatkavat hyökkääjät Lauris Darzins ja Brandon McMillan. Maalilla on alkukierroksilla torjunut isokokoinen ja hyvin peittävä Kristers Gudlevskis, Myttynen jatkaa listaansa.

Uusi potku löytymässä

Harjoituskauden pelien perusteella Latvian kiekkoylpeys on löytämässä uutta potkua. Yhdeksästä treenimatsista Dinamo voitti kuusi.

Liigan alkukierrokset veivät purppurapaidat Jekaterinburgiin ja Magnitogorskiin. Startti oli niukasta Avtomobilist-tappiosta huolimatta rohkaiseva.

–Voitto Sibiristä todisti, että joukkueessa on hyvä draivi. Dinamo on kuitenkin KHL:n mittapuulla pieni seura ja lähdemme kauteen haastajan asemasta. Olen silti aidosti optimistinen. Uskon, että meillä on täydet mahdollisuudet viime vuosia parempaan menestykseen. Uskolliset fanit janoavat paikkaa pudotuspeleihin. Selvää on, että playoff-vaiheeseen pääsy palauttaisi seuran uskottavuuden.

Uusi pistelasku

Täksi kaudeksi KHL:ssä otettiin käyttöön NHL-liigasta tuttu pistelaskujärjestelmä. Varsinaisella peliajalla tullut voitto antaa entisen kolmen sijaan nyt vain kaksi pistettä.

Tappio jatkoajalla tai voittomaalikilpailusta tuo viime kausien tapaan pottiin yhden pisteen.

–Uudistuksen tarkoituksena on käsittääkseni tasoittaa joukkueiden voimasuhteita. Muutos on silti mielestäni vain kosmetiikkaa. Piste-erot saattavat hieman kaventua, mutta isot ovat tälläkin systeemillä isoja, uskoo Myttynen.

Tiistaina Myttynen iski kauden toisen osumansa, kun Riiassa vieraili Dinamo Moskova.

–Muutaman päivän breikki ja sitten kohti kaukoitää. Tahti on tiukka: sunnuntaina Kunlun, maanantaina Amur ja yhden välipäivän jälkeen vastaan tulee Admiral Vladivostokissa. Idästäkin on tarkoituksena palata tuliaisten kanssa, pohtii Myttynen.