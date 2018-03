Taso paralympialaisissa nousee kansainvälisesti koko ajan – Tällaisin kriteerein Suomen kisajoukkue on valittu

Yrjö Kares Aamulehti

Curlingissa Suomi kohtaa myös Venäjältä tulevan joukkueen, joka kilpailee Kansainvälisen paralympiakomitean lipun alla (NPA=Neutral Paralympic Athlete). Kisoihin on hyväksytty yhteensä 30 venäläistä urheilijaa.

–Lajit ovat vaatimuksiltaan erilaisia. Ikä ei ole valinnoissa ratkaiseva tekijä. Curling on laji, jossa erot joukkueiden välillä ovat käytännössä varsin pienet, Mustonen arvioi.

Suomen joukkueen pyörätuolicurlingin urheilijoiden keski-ikä on selvästi muuta joukkuetta korkeampi. Kimmo Mustonen otaksuu tilannetta kuitenkin samanlaiseksi muissakin joukkueissa.

–Kisapaikalla on ihan viime päivien aikana satanut poikkeuksellisen paljon lunta. Paralympiakisojen maisemissa on juuri nyt hyvinkin Suomea vastaavat maaliskuun olosuhteet, pakkasta yöllä ja päivälämpötila nollan yläpuolella.

Yksikkö vastaa suomalaisen huippu-urheilun ja vammaishuippu-urheilun kehittämisestä ja koordinoinnista. Mustonen on huippu-urheiluyksikön vammaishuippu-urheilun lajiryhmävastaava.

–Paralympiaurheilu on kaikilta osin mennyt valtavasti eteenpäin Suomessa ja kansainvälisesti. Suomessa suuri muutos oli huippu-urheiluyksikön perustaminen vuoden 2013 alusta Olympiakomiteaan, Mustonen tähdentää.

Mustonen on uurastanut Suomen paralympiakomiteassa vuodesta 2007 lähtien. Hän ei ole vain seurannut näköalapaikalta, vaan myös ollut vahvasti mukana paralympiaurheilun kehittämisessä.

–Peruskriteeri on sama kuin helmikuussa järjestettyihin talviolympialaisiin, Paralympiakomitean valmennuspäällikkö Kimmo Mustonen korostaa.

Paralympiaurheiluun kohdistuvista vaatimuksista kertoo parhaiten valintaperuste tällä viikolla alkaviin paralympialaisiin: onnistuessaan yksilöurheilijalla tai joukkueella on mahdollisuus sijoittua kahdeksan parhaan joukkoon.

Paralympialaiset

Suomen tavoite on kolme mitalia

Kisat: Talviparalympialajeja on kuusi: alppihiihto, ampuma- ja maastohiihto, lumilautailu, pyörätuolicurling ja kelkkajääkiekko. Suomalaisia on mukana kaikissa lajeissa paitsi kelkkajääkiekossa.

Mitalijahti: Suomi on asettanut tämän vuoden paralympialaisten tavoitteeksi kolme–neljä mitalia. Suomen suurimmat mitalitoivot ovat hiihtäjä Ilkka Tuomisto ja lumilautailija Matti Suur-Hamari.

Järjestö: Suomen paralympiakomitea ry on perustettu vuonna 1994. Yhdistyksen tehtävä on tukea ja rahoittaa suomalaista vammaishuippu-urheilua sekä koota ja johtaa Suomen joukkuetta kesä- ja talviparalympialaisiin. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU sekä 13 muuta kansallista lajiliittoa ovat Paralympiakomitean jäsenjärjestöjä. Suomen paralympiakomitea on Kansainvälisen paralympiakomitean (IPC) jäsenjärjestö.