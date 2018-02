Tappiot turhauttavat Tampereen Pyrintöä – päävalmentaja jyrisi: "Kuuluisa sokea-Reettakin näki, ettei se ihan onnistunut"

Lauri Lehtinen Aamulehti

Käsien levittelyä, tuskaisia ilmeitä ja huulien läpi huutokuiskattuja kirosanoja.

Tampereen Pyrinnön viime viikot miesten Korisliigassa ovat tuoneet pettymyksiä ja yhden ison valonpilkahduksen. Selkeän sarjakärjen Salon Vilppaan kaatuminen Pyynikillä oli iso hauiksennäyttö, mutta viimeiset viisi ottelua ovat tuoneet tuon ottelun lisäksi neljä tappiota.

Keskiviikkona Pyynikin palloiluhallissa Kouvolan Kouvot oli vahvempi 89–78 (38–39). Viime ottelut ovat saaneet mielet vakaviksi sarjaneloseksi pudonneen Pyrinnön leirissä.

–Pelimme ailahtelee liikaa. Emme ole saaneet hyvää, kokonaisvaltaista pakettia kasaan pitkään aikaan, Pyrinnön kapteeni Antero Lehto arvioi.

Mistä ailahtelu johtuu?

–Jos tietäisin syyn, sille tehtäisiin jotain. Kaikki lähtee meistä jokaisesta pelaajasta itsestämme.

Pyynikin 790-päinen yleisö näki keskiviikkona malliesimerkin Pyrinnön pelin ailahtelusta. Valkopaidat johtivat ensimmäisen neljänneksen jälkeen 20–9, mutta olivat kolmannella kympillä jo 16 pisteen takaa-ajomatkalla.

–Meidän pelissämme on sellaista mailanpuristamista. Ehkä vähän jopa iloisuus puuttuu huonoina hetkinä ja toiminta menee negatiivisuuden kautta. Kun menee huonosti, silloin menee tosi vihkoon, Lehto kertoi.

Olet konkari ja ollut näissä paikoissa aiemminkin. Mikä avuksi iloisuuden palauttamiseen?

–Solmuja pystytään aukaisemaan puhumalla. Minun pitää ottaa kokeneena pelaajana isompaa vastuuta ja avata ääntä. Mutta ne ovat kaikki silti vaan puheita. Mielestäni urheilu on enemmän tekemistä kuin puhumista. Tämä lähtee meistä jokaisesta itsestämme, Lehto toisti.

Kuuluisa Reetta

Pyrinnön ailahtelun kaava on noudattanut perinteistä koripallon viisautta. Kun hyökkäyspäässä kulkee, myös puolustus maistuu. Kun pallonliike pysähtyy ja hyökkäyskoriraudat alkavat kolista, jalat eivät liiku enää omassa päässä.

–Koreista saadaan virtaa puolustukseen, mutta pitkän kauden aikana tulee vaikeuksia. Silloin pitäisi pystyä silti kaivamaan energiaa puolustamiseen. Ne joukkueet, jotka siihen pystyvät, ovat usein voittavia, Lehto muistutti.

Keskiviikkona Pyrinnöllä oli suuria vaikeuksia pysäyttää tuttua kaksikkoa Thomas Gipson III–Wayne Bernard. Kumpikin teki 18 pistettä.

Gipson III, järkälemäinen, mutta taitava sentteri, kuului joukkueensa parhaimmistoon kaksi vuotta sitten, kun Kouvot voitti tamperelaiset SM-finaaleissa. Tarkkakätinen Bernard edusti kouvolalaisia jo kausina 2006–08.

Kun Gipson III sai keskiviikkona suihkukomennuksen, Bernard astui esiin ja ratkaisi pelin kolmosillaan.

Tappion jälkeen lehdistötilaisuuteen saapui äärimmäisen turhautunut Sami Toiviainen.

–Jos suunnitelmassamme lukee, ettemme saa antaa helppoja syöttöjä sisälle Thomas Gipsonille, niin kuuluisa sokea-Reettakin näki, ettei se ihan onnistunut, Pyrinnön päävalmentaja jyrisi.

–Minun pitää katsoa peiliin ja tilanteet tarkasti videolta.

Kapteeni Lehto uskoo Pyrinnön nousevan jaloilleen. Kokeneella joukkueella on vielä 12 runkosarjaottelua jäljellä.

–Meillä on ollut todella hyviä harjoituksia. Lähtökohta numero yksi on, että se pitää saada kentälle. Meillä on kaikki saumat olla mitalijoukkue tällä kaudella.