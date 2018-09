Tapparassa debytoiva superlupaus säväytti jo 14-vuotiaana – valmentaja kertoi tuolloin, miksi Kasper Simontaival päihitti jopa Mikael Granlundin

Lauri Lehtinen Aamulehti

Tapparan hyökkääjälupaus Kasper Simontaival, 16, tekee liigadebyyttinsä keskiviikkoillan Lukko-ottelussa. Simontaival säväytti taidoillaan jo kaudella 2016–17, kun taituri teki C-nuorten SM-liigan karsintasarjassa 22 otteluun historiallisen kovat tehot 42+20=64.

Aamulehti julkaisee nyt uudelleen 6. tammikuuta vuonna 2017 julkaistun jutun, jossa Simontaipaleen valmentaja Jukka-Pekka Vuorinen kertoi, miksi 14-vuotiasta Simontaivalta pidettiin jo tuolloin superlupauksena.

Juttu Aamulehden verkossa 6. tammikuuta vuonna 2017:

Jääkiekon C- ja B-nuorten SM-sarjat käynnistyvät loppiaisperjantaina. Kummatkin tamperelaisjoukkueet, Tappara ja Ilves, ovat mukana SM-sarjassa molemmilla tasoilla.

Tappara-hyökkääjä Kasper Simontaival, 14, nostatti kulmakarvoja jo pelatussa C-nuorten karsintasarjassa hurjalla tahdillaan: 22 ottelua, 42 maalia.

Simontaipaleen maalikeskiarvo (1,91 maalia per ottelu) on karsintasarjan historian toiseksi kovin.

Simontaival on mairittelevassa seurassa, sillä edellä on vain NHL:n Minnesota Wildissa pelaava Teemu Pulkkinen (2006–07 Jokerit, 26 maalia/11ott.=2,36).

Simontaipaleen takaa löytyvät Leevi Teissala (33/18=1,83) ja Wildissa loistokautta pelaava Mikael Granlund (2006–07 Kärpät, 20/11=1,82). TPS:aa edustava Teissala, 16, vei kahdella pisteellä karsintasarjan pistepörssin voiton Tappara-hyökkääjältä.

Simontaival on ollut aina lahjakas. Hänen isoveljensä Matias ja Niklas pelasivat itsekin, Matias Simontaival jopa Mestikseen asti. Tällä hetkellä Matias pelaa Ranskan kakkossarjassa Caenissa.

Kasperilla on mahdollisuudet ylittää isoveljiensä saavutukset, mikäli kaikki menee nappiin.

–Hän on jo pienestä pitäen ollut poikkeuksellisen lahjakas mailankäsittelyssä ja ampumisessa. Harvalle on suotu tuollaista taitoa, Tapparan C-nuorten vastuuvalmentaja Jukka-Pekka Vuorinen kehuu suojattiaan.

Vuorisella on takanaan 30-vuotinen valmennusura ja mukava pelaajataustakin. Hänellä ei ole mitään pahaa sanottavaa Simontaipaleesta.

–Peliasento on todella hyvä. Pää on ylhäällä, Kasper näkee kentän ja hänellä on lajivoimaa. Hän pystyy suojaamaan mailaa ja kiekkoa sekä ampumaan pienessäkin tilassa.

Kova maalitahti on Vuorisen mukaan "tyypillistä Kasperille". 22 ottelua ja 42 maalia ei ollut yllätys.

–Joillakin voitontahto on synnynnäisesti muita isompi. Siksi Kasper tekee noin paljon maaleja.

Simontaival siirtyi karsintasarjan jälkeen B-nuorten mukaan ja saa vastaansa itseään kolme vuotta vanhempia pelaajia. Paluuta C-nuoriin ei välttämättä enää ole, sillä ensimmäiset viestit B-nuorten puolelta ovat olleet positiivisia.

Simontaipaleen kehityksen takaa löytyy paljon kasvua – etenkin henkisellä puolella.

–Viime vuonna Kasper oli vielä vähän lapsellinen. Poika on skarpannut todella kovaa. Harjoittelee kovaa, on asiallinen ja panostaa tosissaan 14-vuotiaaksi, Vuorinen arvioi.

Simontaival on pelaajana pienikokoinen (169cm/68kg), mutta toisaalta ensi viikolla 15 vuotta täyttävä hyökkääjä kasvaa vieläkin pituutta.

Fyysiset rajat eivät ole vielä kovinkaan hyvin arvioitavissa.

–Kokoa korostetaan nykyään, ja onhan se iso asia. Mutta en usko, että Kasper miettii jäällä olevansa pienempi. Hän on luonteeltaan kova jätkä – ei jää kakkoseksi kulmatilanteissa, Vuorinen vakuuttaa.

Kokenut kiekkomies ottaa esiin Tappara-faneille tutumman esimerkin.

–Onhan nykyäänkin Liigassa pieniä pelaajia, kuten Henrik Haapala, vaikka "Henkka" onkin eri tyylinen pelaaja.

Vuorinen suhtautuu asiaan maltillisesti, kuten 14-vuotiaan pelaajan kohdalla kuuluukin, mutta valmentaja näkee pitkätukkaisessa nuoressa paljon potentiaalia.

–Näen mahdollisuudet kiivetä huipulle asti. Kaikki on itsestä kiinni, mutta ei kukaan ennustajaeukko ole.