Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi manasi yhtä asiaa huippuottelussa: "Ne olivat aika härskejäkin"

Juhavaltteri Salminen Turku

TPS on osoittautunut Tapparalle lähivuosina todella vaikeaksi vastustajaksi, eikä kirvesrintojen perjantainen visiitti Turkuun muuttanut trendiä. TPS otti 3–1(1–0, 2–0, 0–1) -voiton kaksi kertaa neljällä yrittämällä osuneen ylivoimansa siivittämänä.

Tappara ei kolmannessa erässä saanut kurottua eroa kahta maalia pienemmäksi, vaikka pääsi ottelun lopussa kokeilemaan jopa harvinaista kuudella kolmea vastaan -ylivoimaa.

TPS on voittanut kaikki tämän kauden kolme keskinäistä kohtaamista, eivätkä aiemmatkaan kaudet ole olleet Tapparalle sen helpompia. Joukkueiden 11 edellisestä liigakohtaamisesta TPS on voittanut peräti yhdeksän.

–En keksi näille peleille mitään yhteistä nimittäjää, muuta kuin sen, että TPS on todella hyvä joukkue. Heillä on taitavia pelaajia ja Tepsi on nopeasti peliä kääntävä, hyökkäysvoimainen joukkue, analysoi Tapparan kapteeni Jukka Peltola.

–Peliin olisi tarvittu enemmän röyhkeyttä. Saimme oikeastaan vasta kolmanteen erään sellaisen aidon draivin. TPS puolusti todella jämäkästi, ja meillä olisi pitänyt olla enemmän röyhkeyttä mennä maalille. TPS:n maalivahti Oskari Setänen pelasi hyvän pelin ja näki liian paljon meidän laukauksiamme, Peltola pyöritteli.

Lennart Holmberg

TPS sai käännettyä ottelun omille urilleen jo avauserässä. Patrik Virta pääsi sivaltamaan johtomaalin puolityhjään rysään jo kolmen minuutin jälkeen, kun muuten hyvin onnistunut Tappara-maalivahti Dominik Hrachovina haparoi maalinsa takana.

Tavoittamattomalle etumatkalle turkulaiset karkasivat toisessa erässä. Tappara otti erässä kaksi kaksiminuuttista, ja Tomi Kallio sekä Oskari Siiki rokottivat molemmilla kerroilla.

Otto Rauhala käynnisti Tapparan takaa-ajon kolmannen erän alussa, mutta lähemmäs Tappara ei päässyt lopun kovasta paineesta huolimatta.

Rauhalan maali katkaisi Tapparan 134 minuuttia kestäneen maalittoman jakson.

–TPS sai kaksi ensimmäistä maaliaan liian halvalla. Peli meni sen jälkeen vähän puskemiseksi. Kolmannessa erässä saimme koottua rivejä ja pelattua vähän enemmän yhdessä, summasi Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi.

Rautakorpi sadatteli myös Antti Bomanin ja Jari Levosen erotuomaritoimintaa. TPS:lle vihellettiin ottelussa vain kaksi jäähyminuuttia, mutta Rautakorven mielestä Tapparalle olisi pitänyt siunaantua enemmänkin ylivoimaa.

–Meille kyllä vihellettiin herkästi jäähyjä, mutta kolmen erän aikana tuli aika paljon koukkuja, joita niin sanotun takatuomarin pitäisi nähdä. Oli aika uskomatonta, että niitä ei löydetty. Ne olivat aika härskejäkin, Rautakorpi sätti.

Ehjät 60-minuuttiset toiveissa

Tapparalle tappio oli jo kolmas peräkkäinen. Ennen TPS:ää sarjakolmonen hävisi Lukolle ja JYPille. Kapteeni Peltola vakuutti kuitenkin, ettei Tappara ole tilanteesta huolissaan.

–Ei missään nimessä. Hyvää peliä olemme pelanneet, mutta pitää huolehtia siitä, että pelaamme ehjiä 60-minuuttisia. Erikoistilanteissa pitää keskittyä, ne voivat tuoda meille energiaa ja kääntää pelejä meidän eduksemme.

–Olemme jääneet peleissä kärkijoukkueita vastaan hiukan jälkeen. Menemme hyvässä suunnassa, mutta röyhkeitä ja likaisia maaleja täytyy tehdä enemmän, Peltola pohti.