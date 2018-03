Tapparan faniryhmä aikoo protestoida illan huippuottelussa – seurapomo: "Siitä tässä varmaan on kyse"

Lauri Lehtinen Aamulehti

Tapparan epävirallinen kannattajaryhmä Sinioranssit Ry aikoo tehdä protestin tiistai-illan Tappara–Kärpät-ottelun avauserässä. Yhdistys kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Illan huippuottelu Hakametsän jäähallissa on niin sanottu Veikkauksen kannattajakierroksen ottelu. Veikkaus on jakanut liigaseurojen kannattajaryhmille, tässä tapauksessa Tapparan faniryhmä Tappara Fan Clubille, 300 lippua per ottelu ja tarkoituksena on ollut saada uusia katsojia lehtereille.

Tappara Fan Club on Tapparan virallinen kannattajaryhmä ja sillä on pitkä historia. Fan Club perustettiin jo vuonna 1985 ja sillä on ollut järjestäytynyttä fanitoimintaa vuodesta 1994 lähtien.

Fan Club sai tänä vuonna jakaakseen kaikki 300 Veikkauksen lippua, mikä tuohdutti Sinioransseja.

–Aikaisempien vuosien tapaan Veikkaus osoitti liput Tappara Fan Clubille. Sinioranssit ry on kuitenkin saanut pienen osan näistä lipuista aiempina vuosina. Tänä vuonna jostain syystä tätä yhteistyötä ei haluttu tehdä. Veikkauksen alkuperäinen tarkoitus kannattajakierroksella on ollut tukea ryhmien toimintaa ja saada näin uusia kannattajia mukaan. Nyt kuitenkin ainoa mahdollisuus saada lippu oli lunastaa se Tapparan toimistolta omaa Fan Clubin jäsenkorttia vastaan. Näin ollen uusilla kannattajilla ei ollut mahdollisuutta lippua saada, vaan liput menivät vanhoille jäsenille, Ry:n ulostulossa kerrotaan.

Sinioranssit perustettiin vuonna 2011 ja sen jäsenet ovat tuttu näky Hakametsän C1-katsomon alaosasta. Tapparan fanipäätynä on yleisesti pidetty hallin C-päätyä, jossa peliä seuraa myös paljon Tappara Fan Clubin jäseniä.

Veikkaus-lippujen jaon lisäksi Sinioransseja vaivaa ulostulon mukaan se, että virallinen faniryhmä saa myös pudotuspelien vieraspelien lippukiintiön käyttöönsä.

–Vuosien varrella Sinioranssit ry on useaan otteeseen yrittänyt saada yhteistyötä Fan Clubin kanssa asian tiimoilta rakennettua, jotta molemmat kannattajaryhmät pääsisivät vieraspeleistä nauttimaan. Yrityksistä huolimatta edes pientä vieraskiintiötä ei ole Sinioransseille haluttu luovuttaa, tekstissä lukee.

Tiedotteen mukaan Sinioranssit Ry aikoo protestoida "kannattajaryhmien eriarvoisuutta" olemalla poissa katsomosta Tappara–Kärpät-ottelun ensimmäisen erän ajan.

Tieto protestista tuli Tapparan seurajohdolle yllätyksenä.

–Kuulin vain tänä aamuna, että tällaista keskustelua on ilmassa. Meillä on selkeä tilanne, sillä meillä on Tappara Fan Club, joka on virallinen faniryhmämme, ja Sinioranssit, joka ei ole. Siitä tässä varmaan on kyse, Tapparan toimitusjohtaja Mikko Leinonen kommentoi.

–Meillä on keskusteluyhteys, mutta näin asian Facebookista. Sinioranssit ovat tehneet sosiaalisessa mediassa julkisen kannanoton olematta ainakaan minuun yhteydessä, Tapparan myynti- ja markkinointijohtaja Aki Holma kertoi.

–Virallinen faniryhmä jakaa liput ja käsittääkseni suurin osa Sinioransseista on myös virallisen ryhmän jäseniä. Jos tänä vuonna lippuja ei ole mennyt erityisesti Sinioransseille – muuta tukea on kyllä mennyt – niin siitäkö he nyt ilmaisevat mieltään?

Tappara ja Kärpät kohtaavat Hakametsän jäähallissa kello 18.30 alkaen tiistai-iltana. Kärpät on hallinnut liigakautta ja on varmistanut runkosarjan voiton. Tappara, kaksinkertainen hallitseva Suomen mestari, on sarjassa neljäntenä ja taistelee tiukasti kotietupaikan puolesta.

Teoriassa Tappara voi nousta runkosarjassa vielä toiseksikin. Sillä on kolme ottelua pelaamatta.

Muokattu 15.31: Tapparan Fan Clubin jäsenet seuraavat peliä C-päädyssä, mutta eivät välttämättä pelkästään istuen.