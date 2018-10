Tapparalla heikoin alku seitsemään vuoteen – peli ailahtelee ja ylivoima ei toimi: "Mietitään, kun pitäisi vain tehdä"

Tapani Salo Aamulehti

Viime kevään jääkiekkoliigan finalistit Kärpät ja Tapparan marssivat liigasyksyssä eri tahtiin.

Mestaruutta puolustava Kärpät jyrää Liigan kärjessä. Tappara majailee liigataulukossa sijalla 12 ja peli ailahtelee huolestuttavasti.

Torstaina joukkueet olivat vastakkain Hakametsässä. Juonikkaampi Kärpät pokkasi täyden pistepotin 4–2-lukemin.

Tapparalle liigasyksy on ollut haastavin seitsemään vuoteen. Kaudella 2011–2012 Tapparalla oli yhdeksän kierroksen jälkeen kahdeksan pistettä, nyt yhdeksän.

Kolme voittoa, kuusi tappiota ja piste per peli -tahti on jotain aivan muuta kuin Tapparan nimekkäältä joukkueelta odotettiin.

Ei siis ihme, että päävalmentaja Jukka Rautakorpi oli vakava tappion jälkeen ja sentteri Jarkko Malinen (1+0) ihmetteli, miksei joukkue tahdo syttyä otteluihin alusta saakka.

–Ensimmäisessä erässä emme olleet ihan siellä pelin ytimessä, mutta toinen ja kolmas erä olivat meiltä erittäin hyviä, Rautakorpi sanoi.

Malisen mielestä Tapparan pelaajat miettivät peliä liikaa.

–Mietitään, kun pitäisi vain tehdä. Sitä kautta peli menee joka osa-alueella hitaaksi ja kamppailupelaaminen heikoksi. Nytkin ensimmäinen erä oli vaikea: ei pelattu tunteella, vaan mietittiin liikaa. Se pitäisi saada pois.

Ylivoimapeli on Tapparan varsinainen murheenkryyni. Joukkueessa on taitavia pelintekijöitä ja lujaa laukovia viivamiehiä, mutta ylivoima on Liigan toiseksi huonoista.

–Ylivoimassa tarvitaan apuja, kun päästään hyökkäysalueelle. Nyt odotamme yhden pelaajan ratkaisua ja muut eivät tule tarpeeksi auttamaan. Jätetään kiekollinen liikaa yksin, Malinen aprikoi.

Rautakorpi ei halunnut ruotia heikon ylivoiman taustoja.

–Ei niitä parane tässä median edessä pähkäillä. Totta kai se on yksi tekijä kokonaisuudesta.

Jukka Ritola / Aamulehti

Vastakkain olivat Liigan kovimmat pakkikalustot – ainakin paperilla. Kärppien kivikova puolustus on tehnyt myös käytännössä laatutyötä. Omiin on uponnut vain 12 maalia yhdeksässä ottelussa. Tapparan päästettyjen maalien sarake näyttää 28 takaiskua.

Marraskuun maaottelutaukoon asti kestävällä sopimuksella pelaava Joonas Järvinen teki Kärppiä vastaan kauden avausmaalinsa ja sai Rautakorven kehut.

–Hän tuo jämäkkyyttä alakertaan. Hän on hyvä alivoimalla ja omalla puolustusalueella. Liikekin paranee koko ajan, ja hän pääsee sitä kautta hyökkäyspeliin mukaan.

Tapparan nuori hyökkääjä Kasper Simontaival antoi avauserässä harhasyötön, jonka seurauksena Kärpät teki maalin. Simontaivalta ei sen jälkeen kentällä näkynyt.

Kärppien Aleksi Heponiemi lahjoitti Tapparalle 1–0-johtomaalin, mutta sai jatkaa pelaamista ja iski joukkueensa 2–1-johto-osuman.

–Meillä on lupa epäonnistua. Pääasia, että uskaltaa yrittää rohkeasti, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner sanoi.

Rautakorven mukaan Simontaival tarvitsee erilaisia kokemuksia oppiakseen.

–Hän on nuori ja lahjakas pelaaja, joka menee koko ajan eteenpäin. Autoimme häntä tässä tilanteessa tällä tavalla. Semmoista jääkiekko on: pitää maksaa siitä, että oppii, Rautakorpi selvitti.