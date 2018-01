Tappara-sentterin tehosaldo hämmästyttää – valmentaja antaa vuolaat kehut: "Hieno pelaaja ja hieno urheilija"

Pekka Aalto Aamulehti

Rauman luokaton päätöserä ehti kyteä Tapparan pelaajien mielessä kolme yötä. Se koitui tiistaina Hakametsässä KalPan kohtaloksi.

Tapparalta ei ole nähty tällä kaudella yhtä raikasta starttia kuin nyt. Ensimmäisen kolmen minuutin aikana kotijoukkue loi viisi maalipaikkaa, teki kaksi osumaa ja kilautti kerran tolppaa.

Pyörremyrskyn aikana Otto Rauhala osui ensin pystyrautaan ja sitten maaliin.

–Se oli hyvä pätkä meiltä. Kyllähän Rauman huono loppu sisuunnutti jokaista jätkää, Rauhala totesi.

Kirvesjoukkue näytti KalPaa vastaan määrätietoiselta ja yhtenäiseltä loppuun saakka. Ilme miellytti Rauhalaa ja päävalmentaja Jukka Rautakorpea. Kaikesta näki, että joukkueelle oli tärkeää päästä takaisin raiteille Äijänsuon sukelluksen jälkeen.

Tappara voitti lopulta 4–1.

Mukaan ylivoimaan?

Rauhalasta on tullut yksi Tapparan sielupelaajista parin viime kauden aikana. Harva tekee kaukalossa enemmän töitä kuin hän.

Viime kausi toi ennätyspisteet 6+11 ja kuluva sesonki jo 6+18. Pisteiden arvoa lisää se, että ne ovat tulleet kahta vaille tasakentin. Viidellä viittä vastaan Rauhala on joukkueen kovin pisterohmu, ja tehosaldo on komeasti +20.

Mika Kanerva

Rautakorpi antoi tunnustusta sentterille.

–Ylivoima-aikaakin on mietitty hänelle. Hän pelaa nyt paljon alivoimaa ja on vahva siinä ja tasakentin. Rauhala on hieno pelaaja ja hieno urheilija, valmentaja kehui.

Rauhala ei ainakaan julkisesti haikaile ylivoima-ajan perään. Hän muistuttaa, että ylivoima teki tulosta tiistainakin. Yksi osuma syntyi ylivoimalla ja toinen heti ylivoiman jälkeen.

Voimakkaat potkut

Rautainen fysiikka tekee Rauhalasta äärimmäisen kovan kilpailijan kaukalossa. Hänen ensimmäiset potkunsa ovat todella voimakkaat ja kaksinkamppailuissa miestä on lähes mahdotonta horjuttaa.

–Olen tehnyt paljon töitä räjähtävyyden eteen Jaakko Kailajärven ohjeilla.

Oletko joukkueen vahvin kaveri?

–En nyt osaa sanoa. Riippuu vähän, mitä mitataan. Tuolla kopissa on monta tosi vahvaa miestä, Rauhala väisti.

Jostain syystä hänestä on tullut kulttipelaaja joukkueen sisällä. Kun Patrik Laine lähti NHL:ään, hän povasi Rauhalasta Tapparan seuraavaa tähteä. Ennustus osui paremmin kuin Laine tuskin osasi kuvitella.

Joku viikko sitten Jere Karjalainen ehdotti puolestaan Rauhalaa olympiakisoihin.

–Kavereilla on hyvä huumorintaju. Kaikkea ei kannata ottaa tosissaan, mitä he heittelevät.

Olitko pettynyt, kun nimeäsi ei ollut maanantaina tekstitv:ssä?

–En ollut, Rauhala hymyili.