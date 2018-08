Tappara on löytänyt yllättävän erikoisosaajan ylivoimalle – kesän kova maalitahti sai jatkoa

Lauri Lehtinen Aamulehti

Tapparan keskushyökkääjä Juhani Jasu on tunnettu aloitustaidoistaan, alivoimalla raatamisestaan ja kovasta työnteostaan. Pitkään listaan voidaan lisätä myös ylivoimapelin erikoisosaaminen.

Jasu, 30, teki viime kauden 10 maalistaan (koko kauden pisteet 10+6=16) kuusi ylivoimalla, ollen Liigan ylivoimamaalien pörssissä jaetulla 12. sijalla ja toinen Tapparan sisäisessä maalitilastossa.

Tapparassa keväästä 2016 asti pelannut sentteri on jatkanut samalla tahdilla kuluvan kesän harjoitusotteluissa. Kolme peliä, kolme voittoa Tapparalle ja pisteet 4+1=5 Jasulle, joka on ollut Tapparan tehokkain pelaaja toistaiseksi. Ja kun Tappara on tehnyt pelatuissa harjoituspeleissä kolme ylivoimamaalia, Jasu on viimeistellyt niistä kaksi ja syöttänyt kolmannen.

Torstain TPS-ottelussa kahden Suomen mestaruuden mies pelasi nelosketjussa Joona Luodon ja Anton Levtchin keskellä. Jasu rokotti viime kevään välierävastustajaa kahdella osumalla, kun Tappara kaatoi TPS:n Salon jäähallissa selkein lukemin 5–2 (1–0, 4–0, 0–2).

Hyökkääjä Jere Karjalainen viimeisteli Jasun tavoin kahdesti, puolustaja Otso Rantakari keräsi tehot 0+3=3. Konkarivahti Niklas Bäckström torjui 18 kertaa ja Tappara-uransa toisen voiton yhtä monessa ottelussa.

Korjattu 16.8.2018 klo 20.48: Niklas Bäckströmin tilastot korjattu oikeiksi.