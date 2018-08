Tappara kohtaa CHL-avauksessa Storhamarin – norjalaisjoukkuetta johtaa yksi tunturimaan kaikkien aikojen pelaajista

Tapani Salo Aamulehti

Jääkiekon "Mestarien liigan", CHL:n, palkintopotti on alkavalla kaudella entistä muhkeampi.

Mestari kuittaa voitosta 365 000 euroa. Viime kaudella sarjan voitti JYP. Mestaruus toi keskisuomalaisille 300 000 euroa palkintorahaa.

–Alkavalla kaudella CHL:n kokonaisuutena jaettava palkintosumma kasvaa reilusta 1,5 miljoonasta eurosta lähemmäs kahta miljoonaa euroa, CHL:n toimitusjohtaja Martin Baumann sanoo.

–Viime kaudella jaoimme palkintorahaa 1 540 000 euroa. Tänä vuonna palkintosumma kasvaa 1 740 000 euroon ja kaudella 2019–2020 1 940 000 euroon. Viime yhtiökokous päätti lisäksi osingonjaon sijaan lisätä kahden seuraavan kauden aikana kumpanakin 200 000 euroa matkakulujen korvaamiseen. Tämä kasvattaa tämän vuoden kokonaispotin lähes kahteen miljoonaan euroon, Baumann selvittää.

Tappara pelaa CHL:ssä samassa alkulohkossa Norjan Storhamarin, Tshekin Trinecin ja Ruotsin Djurgårdenin kanssa.

Tappara aloittaa perjantaina Storhamarin vieraana. Sunnuntaina Tappara on Trinecin vieraana. Syyskuun 7. Tappara kohtaa Hakametsässä Storhamarin CHL:n tämän kauden ensimmäisessä kotiottelussaan.

Storhamarin joukkue on rakennettu tähtihyökkääjä Patrick Thoresenin ympärille. Thoresen, 36, on pelannut yli 100 ottelua NHL:ssä ja viitenä kautena KHL:n huippuseurassa SKA Pietarissa. Hän on yksi Norjan kaikkien aikojen parhaista jääkiekkoilijoista.

Tappara ilmoitti torstaina, ettei koeajalla ollut hyökkääjä Matias Lehtonen jatka Tampereella. Hän palaa takaisin viime kauden seuransa, TuTo Hockeyn, riveihin.

Storhamarin ja Tapparan ottelu alkaa perjantaina kello 20.30. C More näyttää kaikki suomalaisjoukkueiden CHL-ottelut suorina lähetyksinä suoratoistopalvelussa.