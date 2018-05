Tanskalaisjoukkueen apuvalmentaja epäili Huuhkajien pelaajaa Marko Anttilan kaksoisolennoksi – sitten hän oivalsi yhden eron pelimiesten välillä

Tapani Salo Herning

Pitkänhuiskea mies leijonapaidassa on tuttu näky jääkiekon MM-kisojen katsomossa.

Herningiläisen jalkapallojoukkueen FC MIdtjyllandin suomalaispelaaja Tim Sparv kannustaa Leijonia aina, kun omilta pelikiireiltään ehtii.

–Kaverini tuli Suomesta katsomaan kisoja. Sanoin hänelle, että tuo leijonapaita tullessasi.

Sparv sai paidan ja veti päälleen, kun suuntasi katsomoon.

–Olen nähnyt Leijonien pelit Norjaa, Kanadaa ja Tanskaa vastaan, 31-vuotias maajoukkuejalkapalloilija sanoo.

Tappio Tanskalle oli Sparvin mukaan kiusallinen juttu.

–Oli ärsyttävää, kun seuraavana päivänä piti mennä töihin ja kaikki tanskalaiset kuittailivat Leijonien tappiosta.

Sparvilla oli kuitenkin vastaus valmiina.

–"Loose the right games – häviä oikeat pelit" on hyvä sanonta. Yritin selittää sitä tanskalaisillekin, että eihän tuolla ottelulla ollut merkitystä, vaan tärkeintä on voittaa pudotuspeleissä.

Lopulta voitto Leijonista ei auttanut Tanskaa, joka putosi ulos pudotuspeleissä alkulohkon päätöskierroksen Latvia-tappiolla.

–Suomen peli on näyttänyt erittäin hyvältä. Odotin, että Leijonilla olisi ollut nähtyä vaikeampaa alkulohkossa. Kaikki tietävät, että Suomi menee kuitenkin jatkoon. Alkulohko on vain sellainen matkustaminen puolivälieriä ja mitalipelejä kohti. Ei ole helppoa motivoida pelaajia jokaiseen otteluun.

Midtjyllandin apuvalmentaja katseli myös Leijonien otteluita. Hän hoksasi 194 senttiä pitkää Sparvia muistuttavan pelaajan Suomen joukkueesta.

–Hän sanoi, että Leijonissakin pelaa Tim Sparv – Marko Anttila (203 cm), mutta sitten Anttila teki maalin ja apuvalmentaja tuli luokseni ja sanoi: ei se olekaan Tim Sparv, koska Tim Sparv ei tee ikinä maalia, Sparv nauraa.

Pitkä ja rempseä Anttila on yksi Sparvin suosikeista, mutta myös Leijonien tähdet ovat tehneet häneen vaikutuksen.

–Sebastian Aho on takonut huikean määrän pisteitä, sitten siellä on MIkael Granlund, kapteeni ja älykäs pelaaja. Joukkueessa on paljon hyviä pelaajia.

Elämä maistuu Tanskassa

Torstain puolivälierää Sparv ei pääse seuraamaan, koska FC Midtjylland lähtee torstaina vieraspelireissulle Kööpenhaminaan.

–Se on harmillista, mutta ei voi mitään. Uskon, että Suomi pärjää hyvin. Suomi–Ruotsi olisi unelmafinaali, hän hehkuttaa.

Ossi Ahola

Sparv asuu Silkeborgissa vajaan 30 kilometrin matkan päässä Herningistä. Elämä Tanskassa maistuu hyvältä.

–Asun Silkeborgissa samalla kadulla kuin Markus Halsti ja yksi ruotsalaispelaaja. Melkein kaikki muut ovat eläkeläisiä, jotka nauttivat elämästään. He juovat punaviiniä iltapäivällä terassilla. Silkeborgissa on loistava tunnelma. Ennen olin todella tiukka ja kurinalainen persoona, mutta neljä vuotta Tanskassa ovat rauhoittaneet minua.

Sparv pelaa edelleen Suomen jalkapallomaajoukkueessa, Huuhkajissa. Yksi tavoite piiskaa häntä eteenpäin.

–Haluan jonain päivänä pelata arvokisoissa Suomen paidassa.