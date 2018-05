Tanskalaisen jääkiekon kultasormi tulee Suomesta – maan NHL-pelaajissakin näkyy 28 mestaruuden miehen kädenjälki

Harri Laiho Kööpenhamina

–Me haluamme tuon tytön maajoukkueeseen!

Tanskalaisen jääkiekon kultasormi Heikki Karvinen muistelee Kööpenhaminan Tivolissa noin 15 vuoden takaista kohtaamista vanhan tuttunsa Hannu Saintulan kanssa. Saintula valmensi silloin Suomen naisten maajoukkuetta.

Saintula oli katsomassa, miten Espoossa vieraillut Rödovren juniorijoukkue "pani Bluesin juniorit takaperin kopista ulos" ykkösketjunsa johdolla. Ykkösketjussa pelasivat Mikkel Bödker, Lars Eller sekä Heikin tytär Michelle Karvinen.

–Hän on vasta 14, isä Karvinen vastasi Saintulan maajoukkuekutsuun.

–Ei haittaa, tänne vain, Saintula kuittasi.

Niinpä Tanskassa syntyneelle ja kasvaneelle Michelle Karviselle haettiin pian isänsä kotimaan kansalaisuutta. Nyt hän on voittanut Suomen paidassa neljä MM- ja kaksi olympiapronssia.

Bödker on pelannut NHL:ssä kymmenen kautta. Yhdeksättä kauttaan rapakon takana pelaava Eller tavoittelee Washingtonin riveissä Stanley Cupia.

Heissä kaikissa näkyy Heikki Karvisen kädenjälki.

Tavalla tai toisella se näkyy lähes kaikissa Tanskassa kasvaneissa huippukiekkoilijoissa.

28 mestaruutta

Kuka? Heikki Karvinen Syntynyt 18. tammikuuta 1947 Lappeenrannassa. Perheeseen kuuluvat tanskalainen vaimo sekä lapset Jannik ja Michelle. Asuu Kööpenhaminan lähellä Rödovressa. 32-vuotias poika Jannik pelaa Rödovressa Tanskan pääsarjassa. Takavuosina hän kuului myös Tanskan maajoukkueeseen. 28-vuotias Michelle on maailman parhaita naiskiekkoilijoita. Suomen maajoukkepelaaja voitti tällä kaudella toisen Ruotsin mestaruutensa ja kolmannen kerran peräkkäin pistepörssin. Lappeenrannan Pallon kasvatti pelasi 1970-luvulla Ruotsin divarissa ja Tanskan pääsarjassa puolustajana. Peliuran jälkeen hän aloitti Rödovren juniorivalmentajana ja nuorisopäällikkönä. Juniorivalmentajana Karvinen on voittanut 28 Tanskan mestaruutta. Karvisen taitovalmennuksessa on käynyt iso osa Tanskan huippupelaajista. Nykyään Karvisella on lastensa kanssa myös jääkiekon yksilö- ja taitovalmennusta tarjoava yritys.

Lappeenrannassa syntynyt Karvinen päätyi 1970-luvulla Ruotsin kautta Tanskaan pelaamaan jääkiekkoa.

Karvinen sai pelihommiensa jälkeen mahdollisuuden jäädä Kööpenhaminan pääkaupunkialueeseen kuuluvaan pieneen Rödovreen nuorisovalmentajaksi. Mies ei usko, että hänestä olisi tullut Suomessa koskaan valmentajaa. Tanskassa tilanne ajoi hänet siihen, koska juniorikoulutusta ei käytännössä ollut.

Samalla matkalla Karvinen, 71, on edelleen. Vuosikymmenet ovat tanskalaistaneet suomalaista. Hän on oppinut olemaan hermoilematta, jos joku asia tapahtuukin huomenna, eikä tänään.

–Aikaa on -asenteella tanskalaiset osaavat nauttia elämästä, Karvinen hymyilee.

Tanskalaisessa jääkiekossa Karvinen tunnetaan pioneerityöstään. Kun oma ura oli alkanut, hän veti maan ensimmäiset kurssit muille juniorivalmentajille. Alussa hän otti oppeja suomalaisesta juniorityöstä. Myöhemmin Suomessakin on oltu kiinnostuneita Karvisen taitovalmennuksesta.

Valmentajana Karvinen on voittanut 28 Tanskan juniorimestaruutta.

–Nähtävästi se on maailmanennätys. Mestaruuksia kertyi, kun minulla oli 2–3 joukkuetta kerralla ja kaikista tuli Tanskan ykkösiä.

Mestaruuksia merkittävämpää on juniorivalmentajalle 1990-luvulla syttynyt kipinä. Karvinen sai käsiinsä videon, jossa Vladimir Jursinov veti harjoituksia Saku Koivulle ja muille NHL-tähdille.

Sen innoittamana hän alkoi luoda yksilöharjoitteluun ja taitovalmennukseen omaa systeemiään. Mailankäyttöä, luistelua, liukumista. Laukomista, syöttämistä. Miten saada paino oikeaan kohtaan luistimen terää, jotta liukuminen on vaivatonta ja säästää energiaa.

Sitä harjoitussettiään Karvinen on kehittänyt vuosi vuodelta. Nykyisistä NHL-pelaajista ohjelmaa ovat jauhaneet Eller, Bödker ja Jannik Hansen. Lisää on tulossa.

Poika Jannik ja tytär Michelle ovat osin jo jatkaneet isänsä työtä, mutta edelleen hän vetää aamupäivisin taitoharjoittelua Rödovren yläasteikäisille urheilukoululaisille.

Seurasta riippumatta taitoharjoituksiin saavat osallistua myös kaikki Tanskan juniorimaajoukkueiden pelaajat. Sitä kautta Karvisella on jonkinlainen kosketuspinta isoon osaan Tanskan huipuista.

Siihen nähden, kuinka pieni laji jääkiekko on Tanskassa, maasta on tullut hyvä joukko pelimiehiä kovimpiin kiekkosarjoihin. NHL:ssä on pelannut tällä kaudella seitsemän tanskalaista, KHL:ssä viisi.

–Torontossa on enemmän tuomareita kuin Tanskassa jääkiekkoilijoita, Karvinen naurahtaa.

–Jos emme tee jääkiekkoilijoita niistä, ketä meillä on, jääkiekkoilijoita ei tule ollenkaan. Meidän etumme on se, että pystymme saamaan pelaajiin ja heidän koulutukseensa toisenlaisen kontaktin kuin niissä maissa, joissa on massaa.

Hiljaisempaa kuin tavallisena arkena

Kotikisoista ei tullut Tanskalle urheilullista menestystä, mutta maan Mister Jääkiekko näkee arvon toisaalla.

Laji on Karvisen mukaan näkynyt MM-kisojen aikaan Tanskassa enemmän kuin koskaan. Jotkut kävivät ensimmäistä kertaa elämässään jääkiekko-ottelussa.

–Televisiossa urheilukanava näytti melkein kaikki pelit, mutta kun Tanska alkoi voittaa, lähetykset siirrettiin pääkanaville.

–Ehdottomasti parasta näissä kisoissa oli, ettei ollut mitään rähinäongelmia. Jalkapallossa tarvitaan aina sata poliisia. Herningissä poliisi sanoi, että heillä oli hiljaisempaa kuin tavallisena arkipäivänä, koska porukka vain lauloi ja hymyili.