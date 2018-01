Tamperelaisyritys teki miljoonasopimuksen rallin MM-sarjan kanssa – "Olemme todella ylpeitä"

Mikko Gynther Aamulehti

Tamperelaisyritys High Peak Finlandissa hierotaan tyytyväisinä käsiä yhteen. Yhtiö on seuraavat viisi vuotta vastuussa WRC-tuotteiden suunnittelusta, tuottamisesta ja myynnistä. High Peakin ja MM-sarjan promoottorin WRC Promoter GmbH:n välinen sopimus tuli voimaan tämän vuoden alussa.

–Olemme todella ylpeitä, että tähän on valittu suomalainen tekijä ja että se tekijä olemme me. Meillä ei ole tiedossa, että suomalaista yritystä olisi aiemmin valittu tämän tason kansainvälisen urheilulajin kumppaniksi, High Peakin myyntijohtaja Sami Eljaala sanoo.

Hän korostaa kokonaisuudessa myös kumppanimyynnin ja siinä onnistumisen tärkeyttä. Lisäksi WRC-sopimus avaa luonnollisesti ovia myös ulkomaille.

Eljaala arvioi viiden vuoden mittaisen sopimuksen arvoksi kymmenen miljoonaa euroa. Hän kuvaileekin sopimusta taloudellisesti äärimmäisen merkittäväksi.

–Se (kymmenen miljoonaa) on maltillinen arvio ja perustuu siihen, mitä edellinen toimija on tehnyt ja millaisia tuloksia se on saanut aikaiseksi.

Lisää työvoimaa jo palkattu

High Peakin toimialoina ovat liikelahjat, tapahtumatuotteet, maahantuonti ja verkkokauppa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998. High Peakin päätoimipaikka on Tampereella, ja sillä on konttori myös Espoossa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 4,5 miljoonasta eurosta lähes kahdeksaan miljoonaan euroon viime vuonna. Liikevaihto kasvoi reippaasti, kun High Peak osti maahantuonti- ja myyntiyhtiö Rotor Formin.

High Peak työllistää 27 ihmistä.

–Tänä vuonna liikevaihto kasvaa yli kymmeneen miljoonaan euroon, osin WRC-sopimuksen ansiosta. WRC-sopimuksen työllisyysvaikutus oli jo viime vuonna merkittävä. Palkkasimme viisi uutta työntekijää. Rekrytointi on päällä tälläkin hetkellä, Eljaala toteaa.

Hyvä työ Jyväskylässä poiki sopimuksen

High Peak on tehnyt yhteistyötä autourheilun suomalaisen kattojärjestön AKK:n kanssa kaksi vuotta yhteistyötä. Yhtiö on hoitanut Jyväskylän MM-rallin tapahtuma- ja fanituotemyynnin. Tuota kautta se päätyi myös WRC:n yhteistyökumppaniksi.

–Vuoden 2016 rallin jälkeen WRC:ltä otettiin yhteyttä ja sanottiin, että jälki oli paljon parempi kuin edellisenä vuonna ja kysyttiin, haluammeko osallistua tarjouskilpailuun, Eljaala muistelee.

High Peak halusi ja vuoden 2017 helmikuussa WRC kertoi yhtiön voittaneen tarjouskilpailun.

Sami Eljaala sanoo yhtiön satsanneen paljon erityisesti WRC:n uudistettuun verkkokauppaan.

–Tuoterepertuaari kasvaa. Myynti paikan päällä on aiempaa ammattimaisempaa ja WRC:n arvon mukaista. Tuotteet on suunniteltu uusiksi ja niitä myös uusitaan aiempaa aktiivisemmin, Eljaala lupaa rallifaneille.

Rallin MM-sarja käynnistyy perinteiseen tapaan Monte Carlon rallilla 25.–28. tammikuuta. Sarjaan kuuluu 13 osakilpailua. Jyväskylässä ajetaan 26.–29. heinäkuuta.

WRC-luokassa täyden MM-sarjan ajaa kaksi suomalaista, Toyotan Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi.