Tamperelaisskeittaaja sai harvinaisen kutsun X Gamesiin – olympiakisat arveluttavat: "Jos vakavaan urheiluun lähtee mukaan, voi jäädä kaikesta hauskasta paitsi"

Samuli Kinnunen seuraa keskittynyt ilme kasvoillaan, mitä hänen takanaan pyörivän kartongin päällystyskoneen monitorit kertovat.

Ylöjärvellä sijaitsevan Plastirollin tuotantolaitosta hallitsevat päällystyskoneen lisäksi valtavat paperi- ja kartonkirullat, joista syntyy muun muassa pakkauksia kolmioleiville.

Trukit hiipivät liki äänettömästi, joten vierailijat saavat olla tarkkoina. Sen verran rentoa meno kuitenkin on, että tehtaista tuttua kovamuovista kypärää ei kävijän tarvitse käyttää. Firman logolla varustettu sininen lippalakki riittää. Työntekijänä Kinnusella on päässään jykevämpi versio, kolhulippis.

Nyt Kinnunen saa kuitenkin luottaa siihen, että päällystyskone pärjää hetken ilman häntä. Tänä viikonloppuna on luvassa jotain jopa kolmioleipiä kuumempaa.

Tamperelainen rullalautailija nimittäin pääsee kovaan paikkaan. Hän osallistuu X Games -tapahtumaan yhdessä toisen tamperelaisen eli Jaakko Ojasen kanssa.

Viileiden extreme-lajien tarunhohtoinen X Games -merkkituote on kutsunut Osloon rullalautailun maailman kovimmat kisakoneet muun muassa lajin mahtimaista USA:sta ja Brasiliasta.

Historian saatossa suomalaisista rullalautailijoista vain nyt jo konkari-ikäiset lajilegendat Arto Saari ja Jussi Korhonen ovat saaneet vastaavan kunnian. Vertailun vuoksi: lumilautapuolella täytyy olla Enni Rukajärven tai Roope Tonterin kaltainen huipputekijä, että pääsee kisaamaan X Games -tapahtumiin.

Kinnusen täytyy olla enemmän kuin tohkeissaan kisakutsusta.

–Siellä on kovatasoinen skeittikisa. Ilmeisesti, Kinnunen, 21, sanoo ilme peruslukemilla.

Hän kertoo, ettei tiedä vastustajista vielä muita kuin Ojasen, hyvän kaverinsa. Hetkinen, lipsahtiko siihen väärä termi...

–Kyllä. Skeittauksessa ei puhuta vastustajista, mieluummin kavereista. Kisaaminen ei ole pääasia, vaan hauskanpito.

Silti X Games tarjoaa hauskanpidon ohella ainakin mainetta ja mammonaa.

–Niitä on tarjolla tosi harvoille, mutta kaikilla on kivaa.

Tarkimmat jo taisivatkin huomata, että Kinnunen tekee töitä tehtaassa, eikä temppuile rullalautansa kanssa aamusta yöhön ja yöstä aamuun.

Tietysti asia nimeltä täysipäiväinen skeittauksen ammattilainen on käynyt Kinnusenkin mielessä.

–Totta kai sitä miettii, mutta kaukaiselta se tuntuu, varsinkin Suomessa.

Kinnunen tietää varsin tarkasti, koska hänestä tulee lajin ammattilainen.

–Tuskin koskaan. Nykypäivänä on vaikea saada rahaa skeittauksella. Se vaatisi paljon sponsoreita ja kisoja, reissaamista ja itsensä mainostamista.

Ja fakta on, että Suomessa ei ole niin paljon kilpailuja, että niitä voisi tosissaan kiertää. Ainoa suunta on ulkomaat. Ainakin alussa se tarkoittaisi askeettista pakettiautoelämää.

–Niinpä. Mieluummin asuisin pakettiautossa ja kiertelisin muita kivoja paikkoja. X Games -kilpailu tuli yllätyksenä, eikä se muuta elämääni, enkä ole saanut siitä kipinää, että nyt on päästävä maailmalle.

Ei anneta kuitenkaan vielä periksi. Skeittaus on uusi olympialaji, joka on Tokion kesäkisojen ohjelmassa vuonna 2020.

Avajaiset Tokion olympiastadionilla, Samuli Kinnunen marssimassa virallinen kisa-asu yllään yhdessä Tero Pitkämäen ja Simo Lipsasen kanssa...

–Ei kai siinä mitään, jos tuossa pisteessä oltaisiin. Tosin kuulostaa hullulta ja vieraalta.

Hullun kannalla on puolet Suomen ja maailman skeittaajista. Olympiastatus on jakanut mielipiteet kahtia: toiset pitävät sitä pyhäinhäväistyksenä, toiset taas ovat ottaneet tunnustuksen avosylin vastaan.

–Monet rullalautailijat vastustavat olympialaisia, koska heistä skeittaus on taidetta. Minustakin se on urheilun ja taiteen väliltä. Se on vähän kuin tanssi. Onhan esimerkiksi kilpatanssijoita ja niitä, jotka tekevät sitä muuten vain. Siinä on aika suuri ero, ja motiivit ovat erilaiset.

Kinnunen itse seilaa vielä kahden ääripääkannan välimaastossa.

–Minulla on ristiriitaiset tunteet. Kai se on ihan okei. Saadaan uusia ihmisiä lajin pariin ja näkyvyyttä, mikä on aina hieno juttu, Kinnunen pyörittelee ja jatkaa:

–Mutta rullalautailulle käy sama juttu kuin lumilautailulle. Kisaskeittaajat alkavat erottua niistä, jotka haluavat pitää hauskaa ja vaikkapa kuvata leffoja. Jos vakavaan urheiluun lähtee mukaan, voi jäädä kaikesta hauskasta paitsi.

Pakko kai se on uskoa, että Kinnunen ei tähtää koko maailman tuntemaksi skeittaajaksi vaikka väkisin. Se juna on kuulemma jo mennyt.

–Nykyään pitäisi olla viimeistään 15-vuotiaana joukko sponsoreita ja muuta siihen liittyvää. Minähän olen 21-vuotias, ja paikkoja alkaa jo kolottaa.

Mistä sitten unelmoit?

–Että pystyisin terveyden puolesta skeittaamaan vielä viisikymppisenä.