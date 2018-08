Tamperelaiset yleisurheiluvaikuttajat luottaisivat Ruotsin malliin: Järkyttävän kovaa omistautumista ja tukipalvelut kuntoon

Noora Takamäki Aamulehti

Berliinin yleisurheilun EM-kisat olivat suomalaiselle yleisurheilulle surkeammat kuin vuoden 1966 katastrofikisat.

Tampereen Pyrinnön toiminnanjohtaja, Suomen urheiluliiton (SUL) liittovaltuuston puheenjohtaja Jarmo Hakanen sekä seitsenottelun moninkertainen Suomen mestari, yleisurheiluvalmentaja ja Manse PP:n naisten fysiikkavalmentaja Tiia Hautala kertoivat ajatuksensa siitä, mistä johtuu, että Suomen tuliaiset Berliinistä olivat vain kolme pistesijaa.

–Toistan samaa virttä kuin moni muukin: mitalitoiveet ennen kisoja olivat ylimitoitettuja ja sitä taustaa vasten tulos oli huono. On kolme pistesijaa toki muutenkin huono, mutta ihan samanlaisella prosentilla suomalaiset suurin piirtein onnistuivat kauden parhaiden ja omien ennätyksien tekemisessä kuin muidenkin maiden urheilijat, Hautala toteaa.

Urheilijat siis menestyivät hyvin omalla tasollaan, mutta Hautalan mukaan Suomessa ei ole riittävästi sellaisia urheilijoita, joiden rutiinitaso riittää EM-kisojen finaalipaikkaan. Syitä tähän on luultavasti monia.

–Menestymisessä on kaksi puolta: sellainen järkyttävän kova omistautuminen ja kova työnteko, mutta sekään ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös tukipalvelut.

Tukipalveluilla Hautala viittaa järjestelmään, jossa urheilijan käytössä ovat muiden muassa urheilupsykologi, ravintovalmentaja, aina käytettävissä oleva halli sekä valmentaja, joka pystyy hoitamaan urheilijan asioita ja olemaan treeneissä merkittävän paljon läsnä. Tällä hetkellä tukipalveluita on keskitetty isoihin kaupunkikeskuksiin, mutta prosessi on Hautalan mukaan vielä kesken eivätkä sen hyödyt ja tulokset ole vielä realisoituneet.

Taloudellinen tuki, eli urheilijan palkka, ei Hautalan mukaan sen sijaan välttämätöntä, kunhan vuokra ja eläminen voidaan maksaa, ja kunhan tukipalvelut ovat kustannuksitta käytettävissä.

"Kaikki muu on urheilulle alisteista"

Vastuu on kuitenkin myös urheilijalla.

–Norjalaisten Ingebrigtsenin juoksijaveljesten isän lausunto siitä, että ei urheilun pidäkään olla hauskaa, on radikaali, mutta se on oikeasti järkyttävän kovaa duunia. On mahdollista, että jollain on käsitys, että tekee kovasti töitä ja omistautuu, mutta asia ei oikeasti olekaan ihan niin. Harjoittelu ja urheilulle omistautuminen on kaiken keskiössä ja kaikki muu toiminta on sille alisteista.

Suomen urheiluliiton johtoon tai sen mylläämiseen Hautalalla ei ole suurta mielipidettä. Hän kuitenkin uskoo, että jonkinlaiselle uudistumiselle olisi nyt hyvä paikka.

Roolissaan SUL:n liittovaltuuston puheenjohtajana Jarmo Hakasella ei ole sananvaltaa siihen, pitäisikö valmennuspäällikkö Jorma Kemppaiselle antaa luottamuslause vai potkut. Monikymmenvuotinen seurajohdossa toimiminen on kuitenkin opettanut Hakaselle sen, että johtajana kohtaa kritiikkiä ja joutuu tekemään myös ikäviä päätöksiä.

–Olen aika vakuuttunut siitä, Kemppaisen Jorman kun tunnen, että hän tekee syksyllä sellaisia päätöksiä, ettei hän varmasti ole suomalaisen yleisurheilun kehityksen esteenä, jos niin katsoo, Hakanen muotoilee.

Kolme pistesijaa ei Hakasen mukaan ole katastrofi. Hän näkee tilanteessa myös myönteisen puolen.

–Jos (Nooralotta) Neziri olisi juossut neljä tuhannesosaa kovempaa, jos (Simo) Lipsanen olisi hypännyt kolme senttiä pidemmälle, jos (Kristiina) Mäkelä olisi hypännyt kuusi sentti pidemmälle, niin meillä olisi kuusi pistesijaa, mikä olisi ollut poikkeuksellisen hyvin. Meillä on hirvittävän, poikkeuksellisen hyvä taso naisten maajoukkueessa. Se johtuu siitä, että nykyisin naiset jatkavat lajin parissa selvästi pitempään, Hakanen kertoo.

Yleisurheilusta yleisliikunnaksi?

Siksi Hakanen ei suoraan allekirjoita yleisurheilun ahdinkoa, mutta myöntää, että monessa asiassa on varaa kehittyä. Hän menee jopa niin pitkälle, että näkee 70-lukulaisen yleisurheilun muuttuneen ikään kuin yleisliikunnaksi. Tällä hän viittaa itsenäisen liikkumisen selvään vähenemiseen. Se väistämättä murentaa myös yleistä kuntotasoa.

–Eihän se mikään yllätys, että kun lapset juoksevat vähän ja koordinaatio on heikko, niin mistäpä meille Suomeen niin kamalasti niitä lahjakkaita urheilijoita tulisi? On selvää, että yleisurheilu kärsii tästä, Hakanen pohtii.

1970-luvun lopulla, jolloin kilpailulisenssejä ei toki ollut, oli Tampereen Pyrinnössä kilpailevia urheilijoita Hakasen mukaan noin 150. Heinäkuulla 2018 lisenssiurheilijoiden määrä seurassa on 574. Heistä yli kahdeksanvuotiaita on 480 ja suurin osa kilpailee. Yleisurheilijoiden määrä on kasvanut, mutta laatu hajaantunut.

–Seuraan tulemiseen oli 70-luvulla suuri kynnys, piti olla helkatin hyvä. Nyt, kun otetaan kaikki lajit huomioon, 7–11-vuotiaista Suomessa lähes puolet ovat jossain seurassa ja seuratoiminnassa mukana.

On hyvin mahdollista, ettei seuroissa ole mahdollista valmentaa ja ohjata riittävällä tehokkuudella niitä, joista voisi tulla kansallisia ja kansainvälisiä menestysurheilijoita, kun on keskityttävä koko massan ohjaamiseen.

–Ohjatussa toiminnassa mukana oleminen myönteistä, mutta ohjattu toiminta ei yksin riitä. Täytyy harjoitella myös itsenäisesti.

Perheen tuki on tärkeää

Menneenä viikonloppuna Berliinin EM-kisojen ohella kisattiin pienemmilläkin areenoilla, kun Suomessa käytiin 14–17-vuotiaiden yleisurheilun SM-kisat. Hakasen mukaan monessa näissä kisoissa nähtyjen urheilijoiden perheissä myös vanhemmilla on urheilutaustaa. Perheen tuki, myös taloudellinen, on Hakasen mukaan isossa roolissa paitsi urheilun mielekkääksi kokemisessa myös siinä kehittymisessä.

–Se ei johdu välttämättä lahjakkuudesta, vaan asennoitumisesta. Jos asennoitumista ei ole perheessä, niin vaikea sieltä on nousta. Ja kun asennoitumista on, niin löytyy myös taloudellisia uhrauksia.

–Toisaalta tässä kulkee rinnalla myös ammattimaistuminen ja bisnesasiat. Kysymys on siitä, että yksilölajien urheilijoilla on valtavasti kunnianhimoa esimerkiksi opiskelussa. He tietävät, että urheilussa vain muutama harva menestyy saaden palkkahyötyä. Ennen urheilulla sai leivän.

–Jos urheilija miettii jatkuvasti jokapäiväistä selviämistään, niin ei silloin voi täysillä urheilla, Hakanen pohtii myöntäen, että poikkeuksiakin toki on.

Voiko tästä olla yllättänyt? Tulevaisuudestaan levollisin mielin oleva työntekijä viihtyy työssään ja tekee tulosta. Sama pätee väistämättä myös urheiluun.

Entinen yleisurheilija ja nykyinen seuran toiminnanjohtaja ovatkin yhtä mieltä siitä, että lännestä voisi löytyä autuus. Ruotsissa toiminta ja tuki kohdistuu selvemmin suoraan urheilijalle ja valmentajalle tai seuroille, jotka voivat panostaa valmennukseen.

–Pikkaisen SUL:ssa on myös poukkoiltu. Valmennusjärjestelmä on uudistunut, mutta onko siinä ollut sellaista selkeää punaista lankaa, joka olisi jatkunut vuosikausia? Olen miettinyt sitä, että ne vähät rahat, jotka käytössä ovat, voisi kohdentaa hyvin selkeästi suoraan urheilija–valmentaja-pareille. Se loisi mahdollisuuksia, Hautala uskoo.