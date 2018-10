Tamperelaisella Juha Jokiharjulla on ollut kolmen vuoden aikana asiakkaina peräti 200 jääkiekkoilijaa – Tätä asiaa entinen huippuluistelija korostaa valmennuksessaan

Vesa Parviainen

Juha Jokiharju tunnettiin pelaajaurallaan 1980-luvun lopulta aina 2000-luvun puolelle loistavana luistelijana.

–Pikkupoikana mulla oli 40 metriä matkaa Ilves-puiston kentälle. Siihen aikaan talvet oli hyviä, ja tuli paljon käytyä. Siellä oli vanhempia poikia Ilveksen ja KooVeen A:sta, jotka olivat hyviä luistelemaan. Mulla kävi siinä onni, että sain jo silloin sen hyvän luistelijan mallin, Jokiharju, 50, taustoittaa erikoisosaamistaan, jota hän jakaa nykyään eteenpäin.

Jokiharju on Ilveksen kasvatti, mutta pelasi juniorina myös Tapparassa. SM-liigassa hän edusti SaiPaa, KalPaa sekä Jokereita, jossa voitti 1994 Suomen mestaruuden ja 1995 Euroopan Cupin. Hän pelasi myös Ruotsissa, Norjassa ja Ranskassa.

–Urani ehdottomasti upein saavutus on se, että mulla on valtavasti ystäviä ympäri maita ja mantuja. Toki Suomen ja Euroopan mestaruuskin tuntuvat hyviltä, totta kai, mutta pelikavereitten ystävyyttä arvostan eniten.

Peliuransa päätyttyä vuonna 2004 Jokiharju aloitti myyntipuolen työt raskaan kaluston erikoislehdessä Europörssissä, jossa työskentelee edelleen.

Kiekkokipinä kuitenkin kyti yhä. Vuonna 2012 hän perusti yrityksen, Juha Jokiharju Oy:n, jonka toiminta suuntautuu kasvavaan ilmiöön, pelaajien henkilökohtaiseen valmennukseen.

Juha Jokiharju Pro Hockey Academyn valmennus jakautuu yksilölliseen luisteluvalmennukseen ja pelitilanteiden mentorointiin.

Henri Jokiharju NHL:ään

Jokiharjun valmennuksen avulla luisteluaan ovat kehittäneet muun muassa NHL-hyökkääjät Markus Hännikäinen ja Jesperi Kotkaniemi, NHL:ään varatut Niko Mikkola, Joona Koppanen, Juuso Välimäki ja Kasper Kotkansalo, KHL-pakki Ville Pokka sekä SM-liigapelaajat Eemeli Suomi, Jere Innala, Otto Paajanen, Oskari Laaksonen ja Jesse Ylönen.

Kahdella jälkimmäisellä on jo myös NHL-varaus, ja he tekevät Jokiharjun kanssa yhteistyötä myös mentoroinnin puolella, samoin Innala.

–Ja sitten on nuorempia pelaajia, Jokiharju tarkentaa.

Myös Jokiharjun omat pojat Juho, 23, ja Henri, 19, ovat olleet isänsä valmennuksessa – ja ovat edelleen. Henri on aloittamassa ensimmäistä NHL-kauttaan Chicago Blackhawksin takalinjoilla, ja Juho pelaa Yhdysvaltojen NCAA-liigaa Clarksonin yliopistossa.

–Teen kesäisin yhteistyötä Revolution Trainingin Jouni Viitasen kanssa, ja mukana on liigapelaajia ja tulevaisuuden änäripelaajia. Jouni tekee fysiikkaharjoitukset ja minä hoidan jäät kaksi kertaa viikossa, Jokiharju kertoo.

–Sellaista viittätoista poikaa siinä on ollut, hän ynnää ja lisää nimilistaan NHL-maalivahti Juuse Saroksen sekä NCAA-pelaajat Jesper ja Julius Mattilan.

Viimeisten kolmen vuoden aikana Jokiharjulla on ollut asiakkaanaan noin 200 eri ikäistä jääkiekkoilijaa.

Idea futiksesta

Jokiharju sai idean yksilövalmennukseen viimeisinä pelivuosinaan Ranskassa, jossa hänen vanhempi poikansa Juho pelasi nappulajoukkueessa jalkapalloa.

–MM-kisojen maalikuninkaan Just Fontainen entinen pelikaveri, Francoise, oli kyläjoukkueen valmentaja ja koulun liikunnanopettaja. Hän opetti niille 6–7-vuotiaille pojille pelilogiikkaa, ja yht'äkkiä ne voittivat kaikki pelit mennen tullen.

Jokiharju kertoo metodeista esimerkin.

–Kun peli lähti käyntiin, Francoise ilmoitti, että kun hän puhaltaa pilliin, niin jokainen pysähtyy. Sitten hän puhalsi, juoksi sen pojan luokse, jolla oli pallo ja kysyi, mitä ajattelit tehdä. Poika sanoi, ettei tiedä. Olisiko tässä hyvä syöttää? Poika oli, että kyllä. No hyvä, mihin ajattelit syöttää? Poika ei tiennyt. Syötä tuonne, niin peli etenee.

–Kaikki ymmärsivät, mutta Francoise sanoi, että vielä yksi tärkeä juttu. Mitä poika tekee sitten, kun on syöttänyt? Hän lähtee etsimään vapaata paikkaa.

–Pienestä pitäen opetettiin, ja sieltä sain sen henkilökohtaisen valmentajan idean.

Pesti Jokereissa

Seuraavaksi idea kypsyi oman peliuran lopettamisen ja Suomeen paluun jälkeen.

–Valmensin KooVeessa omia poikia ekat 5–6 vuotta. Siinä kuuli kommentteja, että joku on vaan paska luistelemaan, eikä kukaan tee asialle mitään. Valmentajien täytyykin keskittyä kokonaisuuteen. Siinä vaiheessa rupesi ajatus itämään.

Seuraava sysäys tapahtui yllättävästi, kun Jokiharju vuonna 2010 soitti St. Louis Bluesin NHL-joukkueen vara-GM:nä toimineelle Jarmo Kekäläiselle.

–Hän on meidän Juhon kummisetä, ja kysyin, että pääsetkö Juhon rippijuhliin. Vastaus oli selkeä: "juu pääsen, ja sinä muutat Helsinkiin".

Nykyään Columbus Blue Jacketsin GM:nä toimiva Kekäläinen oli tuolloin siirtymässä Jokerien GM:ksi ja halusi tehostaa seuran juniorivalmennusta. Hän oli huomannut, että moni Jokiharjun valmentama KooVee-junnu oli noussut juniorimaajoukkueisiin asti.

–Jampe laski, että pakko mun on osata hommani. Olin sitten vuodet 2011–15 Jokerien pikkujunioripuolella.

Kekäläinen panosti Jokiharjun avulla luistelukoululaisiin ja nuorempiin juniori-ikäluokkiin.

–Hän sanoi mulle, että sä olet paras jätkä – mitä mä teen A-junnuissa parhaalla jätkällä, valmentajalla, jos kukaan ei osaa pelata. Sä pidät huolen, että nämä jätkät osaavat luistella ja niille tarttuu pelilogiikka.

Kuka Juha Jokiharju Syntynyt: 17.8.1968 (50-vuotias) Tampereella Seurat: Ilves (jun), Tappara (jun), Kiekkoreipas (1.div), SaiPa, KalPa, Jokerit, Tukholman AIK (Elitserien), Kärpät (1.div), Amiens (Ranska), Rouen (Ranska), Storhamar (Norja), KooVee (Suomi-sarja), Briancon (Ranska) Maaottelut: 14 A-, 26 B-, 11 N- ja 12 P-mo Saavutuksia: SM-kulta Jokereissa 1993–94, SM-hopea KalPassa 1990–91 ja Jokereissa 1994–95, Euroopan Cupin voitto Jokereissa 1994–95, alle 20-vuotiaiden MM-pronssi 1987–88, Ranskan liigan mestaruus Rouenissa 2000–01, Ranskan liigan pistepörssin voitto 1999–2000 ja 2000–01

Pelitilanteen ratkaisumalli

Jokiharju pitää luistelutaitoa jääkiekkoilun ykkösasiana.

–Mutta opetan saman tien pelilogiikan. En puhu nyt taktiikasta vaan siitä, miten kiekko liikkuu ja mikä vaikuttaa mihinkin.

–Kun teen mentorointia, en puutu ollenkaan siihen, miten joukkue pelaa, vaan mikä on pelaajan 1–1-tilanteen ratkaisumalli. Jos teet näin, niin pääset pakkina kulmasta karvauksen alta paremmin pois. Tai sitten hyökkääjänä, kun tulet kiekollisena laitaa pitkin, niin miten kannattaa tulla: vedät keskialueen suoraan ja sitten vähän poikittain, jotta saat tanssitettua pakkia sivuaskeleille ja sen vauhti hidastuu. Silloin sulle tulee se tila.

Jokiharju korostaa luisteluvalmennuksensa nivoutuvan suoraan pelitilanteeseen.

–Tietyllä tavalla se on teränkäyttöä, mutta pitää osata yhdistellä asiat myös pelitilanteeseen. Se luistelu pitää saada pelissä esiin, jotta siitä on hyötyä.

Henkinen tuki

Mentorina Jokiharju seuraa valmennettaviensa pelejä ja antaa tarvittaessa palautetta.

–Jos ajatellaan esimerkiksi Ilveksen puolustajaa Oskari Laaksosta, joka on taitava pelaaja, niin voidaan miettiä, missä vaiheessa kiekko irtoaa, ettei kuskaa liikaa. Jos pakki kuljettaa kaksi metriä syöttökohdetta kohti, niin kyllähän se karvaaja on ne samat kaksi metriä lähempänä.

–Opetan tämmöisiä pieniä asioita, että oletko huomannut, ja myös pelin ennakointia.

Mentorointi on myös henkistä tukea.

–Kun pelaajalla tuntuu, että homma tökkii, niin olen se henkilö, joka keskustelee asioista. Kun itsellä on pelaajakokemusta, niin voin sanoa, että tätä tämä on välillä – ei hätkähdetä suotta.

Jokiharju suunnittelee myös juniorien urareititystä. Hän näkee junioripuolella ison ongelman.

–On hirveä hätä siitä, missä kärki menee. Sitä en ymmärrä, Jokiharju puuskahtaa.

–Jokaisella on oma polkunsa kuljettavanaan, ja omille asiakkailleni vedän sen heti neljän vuoden päähän. Jos tulee 15-vuotias asiakas, niin sanon, että nyt kun me ruvetaan tekemään yhdessä töitä, niin me ei voida epäonnistua. Tehdään asiat per päivä niin hyvin kuin mahdollista, mennään ajoissa nukkumaan ja räplätään Fortnitea vähän vähemmän. Meillä on 1300 päivää aikaa tehdä töitä, ja sen jälkeen olet ammattilainen.

–Ei ajatella sitä, että nyt pitäisi olla tuolla ja tuolla saman tien. Se luo urheilijallekin ihan turhia paineita, kun tässä ei kuitenkaan ole mitään pikavoittoja. Jos haluaa ammattilaiseksi, se vaatii pitkäjänteistä työtä ja ymmärrystä myös sille, että mutkia tulee matkaan.

Tavoitteellisuus kuitenkin kannattaa.

–Kun on kirkkaana mielessä, että mä haluan tonne, niin silloin se todennäköisesti myös onnistuu.

Oikea tekniikka

Luisteluvalmennuksessa päästään Jokiharjun mukaan nopeasti hyviin tuloksiin sillä, että pelaaja keskittyy asioiden tekemiseen oikein.

–Ei luistelu kehity sillä, että yrittää kovempaa, vaan täytyy tietää, mitä pitää tehdä.

Jokiharju ei usko oppimiseen pelkkien toistojen kautta.

–Jos Matti Nykänen olisi lähtökohtaisesti ponnistanut viisi metriä keulan jälkeen ja saanut semmoisen mielikuvan, että aina täytyy ponnistaa keulan jälkeen, niin kymmenentuhatta toistoa ei paranna asiaa.

Jokiharju korostaa ylävartalon asennon ja käsien liikkeen merkitystä luistelussa.

–Käsien liike korreloi jalan potkun suuntaan.

Hän kuvailee, miten pelaajan ei kannata nojata liiaksi eteenpäin, koska silloin potku suuntautuu liikaa takaviistoon ja jalka palaa "Aku Ankka -asentoon".

–Sen sijaan, kun potku menee sivulle, se palaa vartalon alle suoraan ja pelaaja liukuu menosuuntaan ennen kuin ottaa seuraavan potkun.

Kysymys on samalla teränkäytöstä: suoraan eteenpäin liukuvan luistimen terä ei kulje hidastavasti kantilla vaan olaksella, kuten Jokiharju asian ilmaisee.

Yksilöiden erot

Jokiharju huomauttaa, että kuvattu tapaus on vain esimerkki ja valmennuksessa pitää huomioida se, että kaikki eivät luistele samalla tyylillä.

–Kaikkien ei tarvitse mennä samaan muottiin, koska pelaajilla on eri genetiikat, liikkuvuudet ja voimatasot. Ei ole yhtä oikeaa tapaa, mutta tietyt asiat ovat lainalaisia, jotta vauhti säilyy. Kun suorittaa käännökset teknisesti puhtaammin, ei kuluta niin paljon energiaa ja saa liike-energian taas mukaan, Jokiharju opastaa.