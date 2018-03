Tamperelainen Tapio Rajamäki, 73, osallistui Pirkan hiihtoon ensimmäisen kerran vuonna 1966 – nyt tulee 50 täyteen: "50 suoritusta tätä lajia riittää"

Yrjö Kares Aamulehti

Pirkan hiihtokuningas. Monien arvostamasta tittelistä on kyse, koska ensi sunnuntaina siihen on mahdollisuus peräti kuudella hiihtäjällä.

Yksi Niinisalosta Tampereen raviradalle Ylöjärven Teivoon taivaltavista on syksyllä 74 vuotta täyttävä tamperelainen Tapio Rajamäki.

Entuudestaan Pirkan hiihtokuninkaan arvon on saanut 17 hiihtäjää. Sen saa, kun on hiihtänyt 50 täysimittaista Pirkan hiihtoa. Seppo Mansikkamäen, 78, ennätystä Rajamäki ei aio tavoitella. Mansikkamäki on ilmoittautunut tänä vuonna jo 58. Pirkan hiihtoonsa. Pakkasvarauksena hänellä on sunnuntain vaihtaminen Reppu-Pirkkaan 10. maaliskuuta.

Tasalukuun hyvä lopettaa

–Viime vuoden suorituksen jälkeen aloin jo pohtia, tuleeko 50 täysimittaista Pirkkaa täyteen. Sen olen kuitenkin päättänyt, että 50 suoritusta tätä lajia riittää, Rajamäki vakuuttaa.

Kuntoilua hän ei jätä. Tämänvuotisen Pirkan jälkeen Rajamäki aikoo edelleen hiihtää kilpaa Aikuisurheiluliiton kisoissa.

–Viime viikonloppuna minun piti hiihtää kilpaa Pohjanmaalla. Kun en tuntenut olevani ihan teräkunnossa, eikä minua tarvittu joukkuekilpailuun, katsoin viisaimmaksi jättää tuon kilpailun väliin.

Rajamäki sivakoi ensimmäisen Pirkkansa vuonna 1966.

–Seuraava hiihto jäi väliin, ja vuonna 2001 keskeytin, kun olin kipeänä ja kuumeessa. Hiihdin silloinkin puolet matkasta, Hämeenkyröön lentokentälle saakka. Sen jälkeen ainoa katkos tuli muutama vuosi sitten, kun koko hiihto peruttiin lumen puutteen vuoksi, Rajamäki selvittää.

Vapaa hiihtotapa kiehtoo

Aamuvirkut perinteisen hiihtotavan valitsevat osanottajat lähtevät täydelle 90 kilometrin matkalle kello seitsemän, Rajamäki vapaalla hiihtotavalla vasta kello 11.

–Olen hiihtänyt vapaalla tavalla vuodesta 1990. Jos joku aika-arvio pitäisi esittää, niin ehkä lähes kuudessa tunnissa ehtisin maaliin.

Rajamäki puhuu ajasta varauksin.

–Kuntoni on kyllä hyvä, mutta hengitys- ja verenkiertoelimistö eivät ole yhtä hyvällä tasolla kuin vuosia sitten. Olen päättänyt hiihtää maltillisesti, Rajamäki toteaa.

Rajamäki on ajanut ammattimaisesti autoa, muun muassa paperia Jämsästä Aamulehden painotaloon Sarankulmaan.

Harkiten rahaa varusteisiin

Rajamäki kertoo ostavansa kalliita voiteita korkeintaan Pirkan hiihtoon ja joskus muihinkin kisoihin.

–Muuten olen nuuka, enkä käytä kauheasti rahaa voiteisiin tai edes suksiin.

Pahimpana täyden matkan kokemuksena Rajamäki pitää yhä ensimmäistä Pirkkaansa.

–Olin tullut juuri YK-joukoista, ja hiihtokilometrejäkin oli varsin vähän. Kymmenen ja puoli tuntia matkaan meni.

Rajamäen paras Pirkan hiihtoaika oikein lentokelillä perinteisellä on noin 4.22 ja vapaalla 4.10:n tietämissä.

Tämänvuotista Pirkkaa varten Rajamäki sanoo hiihtäneensä noin 1100 kilometriä, kaiken Pirkanmaan lumilla.

–Aloitin tykkilumella syksyllä Koukkujärvellä ja Lempäälässä.

Samaan seuraan

Myös kaksi muuta miestä Pirkanmaalta hakee hiihtokuninkaan arvoa. Kangasalalainen Timo Nurmi on hiihtänyt vapaalla tavalla Pirkan vain kolmesti, muut kerrat perinteisellä tavalla. Hän arvioi hiihtävänsä hyvissä olosuhteissa matkan lähes kahdeksassa tunnissa. Pohjan hän on luonut lähelle hiihtämällä tänä talvena noin 900 kilometriä.

Pentti Havanka Visuvedeltä on hiihtänyt talven aikana vain satakunta kilometriä. Hän tekee edelleen aktiivisesti metsätöitä ja harrastaa ergosoutua.

Havanka myöntää varovansa Rokkakosken rajua laskua ja on useimmiten kiertänyt sen jalkaisin.