Tampereen Vihurin Netta Malinen Suomen ykköstoivo MM-kisoissa

STT, Vesa Laakso Aamulehti

Tampereen Vihuria edustava Netta Malinen on Suomen ykköstoivo torstaina Portugalissa alkavissa ratamelonnan MM-kisoissa.

–Netalla on sijoituksellisesti 1000 metrillä parhaat saumat, A-finaali on selkeä tavoite ja siellä hyvistä sijoituksista kamppailu, ratamelonnan valmennuspäällikkö Petteri Pitkänen kertoi tiedotteessa.

Kaikkiaan MM-kisoissa mukana on viisi suomalaista, joista Malisen ohella menestystä voi odottaa Niklas Vettaselta 200 metrillä.

–Niklas tuskaili leirin alussa tosi paljon tekniikan kanssa, mutta homma on nyt takaisin tosi hyvässä kuosissa. Ei ollut fyysisesti eikä henkisesti helppoa rakentaa viimeistelyleiriä siitä tilanteesta, missä hän oli leirille tullessa.

Portugalissa olosuhteet ovat haastavat, kun MM-kisapäiville on luvassa 35 asteen helle ja kisapaikalla on yleensä vastatuuli. Melojat ovat kovilla etenkin, kun välierä ja finaali ovat samana päivänä.

– Kuumuus on aika kova. Kilpailupaikka on sellainen, että jos on kuuma päivä, siellä tuntuu tosi kuumalta, Pitkänen kuvasi.

–Kilpailupaikalla ei ole urheilijoille ilmastoitua tilaa, mutta varjoon pystyy hakeutumaan.