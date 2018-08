Tampere Unitedin ja TPV:n kapteenit kuittailevat toisilleen – "TamU tuli Kakkoseen kovalla uholla"

Jari Perkiö

Viime kaudeksi jalkapallon Kakkoseen noussut Tampere United on jäänyt TPV:n jalkoihin kolmessa aiemmassa paikalliskamppailussa yhteismaalein 1–9.

Tänä iltana TamU:lle avautuu tilaisuus voimasuhteiden kääntämiseen. Aamulehti pyysi kapteenit Riku Oraksen (TamU) ja Jari Nikkilän (TPV) saman pöydän ääreen.

Mikä on pelin henki tällä kertaa?

Oras: – TamU on selkeä altavastaaja. TPV on vienyt kolme edellistä derbyä aika suvereenisti ja osoittanut olevansa vahva nippu. Uskon vahvasti, että nyt olemme löytäneet selkeät lääkkeet TPV:n haastamiseen. Huippukunto on tähdätty torstaihin.

Nikkilä: – TamU:lla pitääkin olla uusia lääkkeitä, jos aikoo horjuttaa meitä. Turha sitä on kiistää, että lähdemme kentälle isona suosikkina ja vahvalla itseluottamuksella. En tiedä, kuinka suuri mörkö olemme jo TamU:lle.

Onko TPV:llä henkinen yliote?

Oras: – En sanoisi niin... Vaikka osa TPV:n pelaajista tuntuu olevan aika itsevarmalla päällä.

Nikkilä: – Koen, että olemme ottaneet aika ison niskalenkin naapurista puolentoista vuoden aikana. TamU tuli Kakkoseen kovalla uholla. Se on laantunut, kun olemme palauttaneet porukan maan pinnalle. Emme lähde peliin takki auki, mutta tosiasiat pitää myöntää. Olisi koomista, jos väittäisin TamU:n olevan suosikki. TamU:n pitää ylittää iso kynnys, jos aikoo ottaa meiltä pisteenkin.

Teitä on pomputeltu alkukaudesta pitkin Tamperetta: Ratinaan, Kauppiin, Pyynikille ja Lamminpäähän. Mitä tämä kertoo Kakkosen arvostuksesta?

Oras: – Se kertoo enemmän Tampereen kenttätilanteesta. Se on erittäin huono. Hälyttävä. Pelipaikkoja ei ole tarpeeksi.

Nikkilä: – Valitettavasti vaikuttaa siltä, että Ilves sanelee näissä asioissa aika paljon ja kävelee muiden ylitse. Toki liigajoukkueella pitääkin olla ykkösjengin asema, mutta silti toivoisi lisää tasapuolisuutta.

Miten luonnehtisit joukkueesi alkukautta?

Oras: – Se on ollut erittäin vaikea. Kun valmennukseen tuli suuri muutos (Mikko Mäkelä vaihtui Leroy Malukaan), se näkyi pelaamisessa. Moni asia on nyt toisin. Alku oli epävarmaa ja kaoottista. Viime aikoina homma on saatu toimimaan paremmin.

Nikkilä: – Kuin toisinto viime vuodesta. Hieno startti. Sen jälkeen kuukauden synkkä jakso. Onneksi se saatiin poikki viikon loman jälkeen. Tauko teki hyvää. Aloitimme treenaamisen jo marraskuussa. Nyt kannattaa miettiä, onko se liian aikainen ajankohta.

Ossi Ahola

Miten kuvailisit vastustajajoukkuetta?

Oras: – Laadukas ryhmä. Puolustaa hyvin joukkueena. Sieltä on vaikea löytää heikkoja kohtia. Vaikka pitää paljon palloa, vahvaa pelillistä identiteettiä ei näy.

Nikkilä: – TamU:lla on muutama kova yksilö tälle tasolle. Kun ne pannaan kuriin, syödään isoimmat aseet.

Kuka on vastapuolen vaarallisin pelaaja – ja miksi?

Oras: – En osaa vastata... Rehellisesti sanottuna tiedän ehkä kolme TPV:n pelaajaa nimeltä. Emme keskity TPV:n yksilöihin, vaan omaan joukkuepelaamiseen.

Nikkilä: – Tuossa vieressä istuu yksi (Oras). Riku tekee pallon kanssa hyviä nousuja keskikentältä. Pitää huomioida, missä Riku menee. Berat (Grabovci) on kova maalintekijä tälle tasolle. Enköhän pääse painimaan hänen kanssaan torstaina.

Nouseeko TPV Ykköseen?

Oras: – Kakkosen sarjajärjestelmä on erittäin armoton. Alkukaudesta TPV:n meno näytti hyvältä, mutta sen jälkeen tahti on hiipunut. Epäilen, ettei TPV ole vielä valmis nousemaan. Varsinkin, kun muut kärkiseurat ovat panostaneet lisää kesän mittaan.

Nikkilä: – Systeemi on mikä on. Nyt on selkeänä tavoitteena pelata niin hyvin, että annamme itsellemme mahdollisuuden taistella noususta lokakuussa.

Putoaako TamU Kolmoseen?

Oras: – Ei putoa.

Nikkilä: – Ei putoa.

Paljonko torstainen paikallisderby päättyy?

Oras: – TamU:lle 2–1.

Nikkilä: – TPV voittaa 3–0.

Kakkosen paikalliskamppailu TamU-TPV Tammelan stadionilla torstaina kello 18.30.