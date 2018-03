Tämä veljeskolmikko on kerännyt jo melkoisen määrän mitaleita – menestystä nuorten SM-hiihdoissa

Juha Aaltonen

Nykyisin Kouvolan Urheilijoita edustava Lauri Vuorinen edusti Suomea Etelä-Korean olympiakisoissa helmikuussa. Sprintti päättyi harmittavaan kaatumiseen. Välieräpaikka olisi ollut muuten lähellä.

Olympiakävijä halusi silti hiihtää myös nuorten SM-hiihdoissa Kaupissa.

Lauri hiihti sunnuntaina viimeisen kerran niissä. Pronssimitali 23-vuotiaiden sarjassa oli uran 23:s, kun mukaan lasketaan Hopeasompamitalit.

Lauri tunnetaan jo kautta maan, mutta 20-vuotiaiden sarjassa sunnuntaina kultaa hiihtänyt Lassi Vuorinen on vasta matkalla kuuluisuuteen. Ja voi olla, että viikko sitten Hopeasomman kultaa Kuhmossa sekä Kaupissa lauantaina KLL:n mestaruuden 15-vuotiaiden sarjassa voittanut Leevi Vuorinen on lopulta veljeskolmikon kuuluisin.

–Kaikilla kolmella on Hopeasommista kaksi kultaa. En pysty vertaamaan heidän saavutuksiaan, enkä osaa sanoa kuka kolmesta olisi esimerkiksi 15-vuotiaana ollut lahjakkain, sanoi veljesten isä Tomi Vuorinen.

Tomi sekä hänen vaimonsa Erja Vuorinen olivat 1980–90-lukujen vaihteessa usein itsekin mitaleilla nuorten SM-hiihdoissa. Onkin luonnollista, että veljekset ovat valinneet hiihdon päälajiksi.

–Lauri voitti 14-vuotiaana pronssia 800 metrin juoksussa ja hän pelasi pitkään myös jalkapalloa Salon Palloilijoissa. Vasta myöhemmin päälajiksi tuli hiihto ja nythän hän on jo ammattihiihtäjä. Muutkin suhtautuvat tähän tavoitteellisesti, kotona asuva Leevikin käy monta kertaa vuodessa harjoittelemassa Vuokatissa, Tomi Vuorinen sanoi.

Sakari Kekki

Mukana Etelä-Koreassa

Olympiakisat olivat luonnollisesti Laurin uran kohokohta tähän mennessä, vaikka epäonnea siis oli. Myös vanhemmat olivat kannustamassa.

–Hiihto oli tiistaina, menimme sinne lauantaina ja lähdimme keskiviikkona. Olihan se huikea kokemus kauttaaltaan. Maanantaina pääsimme käymään olympiakylässä ja Lauri näytti paikkoja. Lauri oli sprintin alkuerissä hyvä ja uskon että hän olisi ilman sählinkiä päässyt ainakin välieriin, Tomi sanoi.

Vanhemmat ovat tukeneet lastensa harrastuksia aivan kuten tuhannet muutkin ympäri Suomea.

–Vedin vaimon kanssa hiihtokouluja, missä lapset aloittivat noin 4-vuotiaina. Vuosien mittaan on tietenkin kulunut rahaa, mutta on tästä saanutkin paljon elämyksiä. Kotona on leikekirja, sitä on poikienkin joskus tulevaisuudessa hauska katsella ja muistella, Tomi innostui.

Yhdessä SM-viestiin?

Lauri siirtyi vuodeksi 2013 Perniön Urheilijoista Kouvolan Hiihtoseuraan paljolti siksi, että pääsi hiihtämään viestejä. Keuruulla 2013 tulikin heti kultaa 18-vuotiaiden viestissä.

Pikkuveli Lassi juhli samanikäisten viestikultaa 2015 Raision Kuulan joukkueessa. Hän päätti Hopeasompauran mestaruuteen Kalajoella 2014.

Vuoristen kotoa on 200 metrin matka 900 metrin mittaiselle tykkilumiladulle eli Leevin harjoitukset sujuvat hyvin. Hän siirtyi jo pari vuotta sitten raisiolaiseen Skiteam 105:een, koska myös Lassi edustaa sitä.

Muutaman vuoden kuluttua veljekset voivat hiihtää vaikka SM-viesteissä yhdessä.