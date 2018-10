Tässä on isoin syy Tapparan ailahdelleeseen alkukauteen – sisäpiiritiedot kertovat kovasta rääkistä: "Lukemat ovat ala-arvoisia"

Lauri Lehtinen, Pekka Aalto, Tapani Salo Aamulehti

Kuusinkertainen finalistijoukkue Tappara on aloittanut kauden ailahtelevasti: vain kaksi voittoa seitsemästä pelistä ja sija 13.

Toimittajat Lauri Lehtinen ja Pekka Aalto pureutuvat tappioiden syihin Aamujäällä. Mikä on syistä suurin?

Mikä Tapparan pelissä on ollut pielessä:

Aamujäällä puidaan muun muassa ykkösmaalivahdin paikan ottaneen Christian Heljangon otteita.

–Kohtuullinen startti. Heljanko ei ole hävinnyt otteluita, muttei ole voittanutkaan pisteitä Tapparalle. KooKoo-ottelu kertoi paljon Tappara-valmennuksen filosofiasta: Heljanko vaihdettiin takaisin maalille kolmanteen erään. Se oli signaali, että ota rauhassa, Aalto arvioi.

Miten Tapparan nimivahva puolustus on esiintynyt Heljangon edessä? Onko Tappara aloittamassa pitkän voittoputken? Myös näihin kysymyksiin vastataan yltä löytyvällä videolla.

Tappara kohtaa tiistai-iltana Sportin Vaasassa. Jukka Rautakorpi on lähettänyt otteluun kenttäpelaajien osalta saman kokoonpanon, joka pelasi viime lauantaina 5–1-voitossa SaiPaa vastaan.

Lappeenrantalaisia vastaan Tapparan parhaat pisteidentekijät olivat puolustaja Valtteri Kemiläinen (1+2), kultakypärä Tomas Zaborsky (2+0) ja ykkösketjun sentteri Jarkko Malinen (1+1).

SaiPaakin vastaan torjunut Heljanko asettuu maalille myös Vaasassa. Nyt tosin kakkoskoppariksi on vaihtunut Niklas Bäckström.

Sport on sarjataulukossa 10:ntenä ja voitti viime lauantaina Ässät vieraissa 6–3. Joukkue on hävinnyt toistaiseksi varsinaisella peliajalla vain kerran. Kotisaldo on yksi voitto ja kolme jatkoaikatappiota.

Ottelu alkaa kello 18.30.