Tämä Kimi Räikkösen ilme ei unohdu: Ferrari-kuski sai vuosi sitten karvaasti huomata, että paalupaikka ei ole Monacossa voiton tae

Mikko Gynther Aamulehti

Tässä on kolme pointtia Monacon GP:n aika-ajoon ja kilpailuun.

Formula ykkösten kauden kuudes osakilpailu ajetaan legendaarisella Monacon katuradalla. MM-sarjan kärjessä ennen Monacoa on Lewis Hamilton 95 pisteellään. Toisena on Sebastian Vettel (78) ennen suomalaiskuljettajia Valtteri Bottasta (58) ja Kimi Räikköstä ( 48).

Verstappen saa täydellisen mahdollisuuden paikata alkukauden aikana kolhiintunutta kilpeään . Paalupaikka ja voitto syrjäyttäisivät alkukauden toilailut unholaan. Sebastian Vettel on lajin historian nuorin paalupaikan napannut kuljettaja. Hän oli 21 vuotta ja 72 päivää vanha Italiassa 2008. Verstappenilla, 20, on tämä kausi aikaa rikkoa ennätys. Monacoa parempaa mahdollisuutta ei tule.

Red Bull on toki juhlinut jo kertaalleen tänä vuonna, mutta Daniel Ricciardon ykkössija Kiinassa tuli osin onnen avittamana. Ricciardo ja Max Verstappen tietävät, että Monacossa on heidän saumansa iskeä.

Red Bullin auto on vahvoilla juuri tämän tyyppisessä katurännissä, vaikka se ei normaaleilla radoilla täysin pystykään haastamaan Mercedestä ja Ferraria.

Aika-ajohistoria

Paalupaikka ei takaa voittoa

Monaco on ollut osa formula ykkösten MM-sarjaa 64 kertaa. Alle puolet on voitettu paalupaikalta.

Paalupaikka on Monacossa yhtä kuin voitto. Ei ole, vaikka myytti on vahva.

Ohittaminen on toki ahtaalla katuradalla lähes mahdotonta ilman edellä ajavan virhettä. Voiton tae paalupaikka ei kuitenkaan ole. Monaco on ollut osa formula ykkösten MM-sarjaa 64 kertaa. Noista kilpailuista "vain" 28 eli 44 prosenttia on voitettu paalupaikalta.

Paalupaikkakuski on joutunut taipumaan kilpailussa peräti kolmena viime vuotena. Niin kävi myös Kimi Räikköselle vuosi sitten. Räikkönen yllätti tuolloin kaikki olemalla aika-ajojen nopein. Hän oli ajanut 128 aika-ajoa putkeen ilman paalupaikkaa. Kisassa Ferrari petasi tallikaveri Sebastian Vettelille paremman taktiikan, minkä ansiosta saksalainen nousi toiseksi tippuneen Räikkösen ohi.

Räikkönen näytti palkintopallilla jopa hänen mittapuulla harvinaisen hapanta naamaa.

Monacon kilpailu on siitä erikoinen, että jos se etenee normaalisti, mitään ei tapahdu. Kaiteet ovat kuitenkin niin lähellä, että pienikin herpaantuminen voi aiheuttaa ison kolarin, joka saattaa sotkea kärkitaistelua.