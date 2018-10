Talli teki pelisäännöt selväksi: Valtteri Bottasta odottaa sunnuntaina sama apukuskin rooli kuin Venäjällä – "Ei tarkoita, ettenkö olisi kilpailija"

Mikko Gynther Aamulehti

Valtteri Bottaksella saattaa olla sunnuntaina edessä sama tilanne kuin viime sunnuntaina. Formula ykkösten Venäjän osakilpailussa Bottas joutui päästämään tallikaverinsa Lewis Hamiltonin edelleen. Hamilton voitti ja Bottas oli toinen, kun britti kasvatti johtonsa MM-sarjassa jo 50 pisteen suuruiseksi.

F1-kausi jatkuu viikonloppuna Japanissa Suzukan radalla. Mercedes on kertonut Bottakselle, että talli saattaa pyytää häntä päästämään Hamiltonin edelleen myös jatkossa niin kauan, kunnes kuljettajien maailmanmestaruus on ratkennut. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Bottas sanoi, että talli on tehnyt asian selväksi.

Suomalaiskuskin mukaan ratkaisut tehdään kuitenkin tapauskohtaisesti.

–Jos Hamiltonin renkaat eivät olisi olleet rakkuloilla viime viikonloppuna, ehkä olisin saanut voittaa, Bottas kertoi.

Mercedes-johto perusteli tallimääräystä Venäjällä sillä, että Sebastian Vettel oli uhka Hamiltonille, jonka renkaat eivät olleet tallin mukaan täysin kunnossa. Tallipäällikkö Toto Wolff kertoi tuolloin, että koska Hamilton tippui varikkopysähdyksen aikana Vettelin taakse, hän joutui ajamaan aggressiivisesti päästäkseen saksalaisen ohi. Se taas aiheutti renkaisiin rakkuloita. Talli tiputti Bottaksen Hamiltonin taakse ja Vettelin eteen, jotta suomalainen voi "suojella" Hamiltonia.

–Tiedän, mitä minun pitää tehdä ja olen joukkuepelaaja. Se oli tallille paras mahdollinen tulos. Tekisin niin uudestaan. Se ei tarkoita, ettenkö olisi kilpailija, Bottas sanoi BBC:n mukaan

Bottas on jäänyt Hamiltonista 117 pisteen päähän. Yksi kuljettaja voi saada loppukauden aikana enintään 125 pistettä.

–Minun täytyy vain hyväksyä tilanne, koska alkukausi meni miten meni. En voi taistella enää maailmanmestaruudesta, ja meidän täytyy työskennellä tallina, jotta voimme viedä MM-tittelit. Se vain on niin, nastolalainen sanoi.

Bottas menetti alkukaudella paljon pisteitä muista kuin omasta syystään.

YURI KOCHETKOV

Aggressiivinen Ferrari

Epävakainen sää voi tuoda väriä Japanin osakilpailuun. Mercedes ja Ferrari ovat myös luoneet erilaiset rengastaktiikat.

Mercedes on ottanut kuskeilleen seitsemän sarjaa superpehmeitä renkaita, neljä sarjaa pehmeitä renkaita ja kaksi sarjaa keskikovia renkaita. Ferrari on luottanut kaikista talleista eniten superpehmeisiin renkaisiin. Se on valinnut Japaniin kummallekin kuskille peräti kymmenen sarjaa superpehmeitä renkaita, kaksi sarjaa pehmeitä renkaita ja yhden sarjan keskikovia renkaita.

Formula ykkösten Japanin GP:n aika-ajot lauantaina kello 9 ja osakilpailu sunnuntaina kello 8.10. TV-lähetykset C More Maxilla.