Tällainen on kisojen puhutuin pelaaja Connor McDavid: Nopea, mutta hiljainen mies – hänellä on poikkeuksellinen kyky hahmottaa kaukalon tapahtumia

Tapani Salo Herning

Kanadan jääkiekon MM-joukkueen supertähti Connor McDavid, 21, on erilainen jääkiekkoilija. Nopeus on hänen vahvin valttinsa, mutta hänellä on monia muitakin erinomaisia ominaisuuksia.

Aivot ja aivoitukset

McDavid pelasi aina juniorina itseään vanhempia vastaan. Kuusivuotias McDavid pelasi 9-vuotiaiden sarjassa, 13-vuotias 17-vuotiaita vastaan. Hän oppi jo varhain, mitä vanhempien pelaajien kanssa pelaaminen vaatii: mitä kannattaa tehdä ja mitä jättää tekemättä. Tieto on painunut syvälle McDavidin mielen sopukoihin.

Silmät

McDavid on voittanut kaksi kertaa peräkkäin NHL:n pistepörssin. Päättyneellä kaudella hän teki 108 pistettä ja viime kaudella tasan 100 pinnaa NHL:n runkosarjassa. McDavidilla on poikkeuksellinen kyky hahmottaa kaukaloa ja siellä tapahtuvia asioita.

Nenä

Hyvällä ajokoiralla on hyvä vainu. Myös huippujääkiekkoilija tarvitsee hyvää "vainua". McDavid on hyvä reagoimaan ja hän osaa ennakoida tulevia tilanteita. Hän ei mene kiekottomana sinne, missä kiekko juuri sillä hetkellä on, vaan hakee paikkaa ja tyhjää tilaa sieltä, minne uskoo kiekon seuraavaksi menevän.

Suu

Maailman johtavalla pistetehtailijalla on hento ja hiljainen ääni. Vaikka hän on joukkueensa kapteeni, hän ei johda joukkoja huutamalla, vaan näyttämällä esimerkkiä.

Kädet

McDavid on "leftin" pelaaja. Hänen vasen kätensä on siis oikeaa kättä alempana, kun hän pitää mailaa käsissään. Maailman jääkiekkoilijoista suurin osa on leftin miehiä, joten kätisyys ei tee McDavidista erityistä, vaan käsien käyttö. Hän osaa syöttää nopeasti niin kämmeneltä kuin rystyltä. Hän ei juuri lauo kaukaa, vaan läheltä maalia.

Ossi Ahola

Keskivartalo

McDavidin magiikka ei ole peräisin keskivartalosta, mutta tämän alueen lihakset ovat kuitenkin teräksisessä kunnossa. Ihan niin kuin Tapparan fysiikkavalmentajan Jaakko Kailajärven mukaan jääkiekkoilijalla pitää ollakin. McDavid tekee usein yllättäviä suunnanmuutoksia. Niissä tarvitaan timanttisia keskivartalon lihaksia. Yhtä lailla keskivartaloa tarvitaan, kun McDavid antaa ja vastaanottaa taklauksia.

Reidet ja pakarat

Täältä lähtee voima ja räjähtävyys, joka erottaa McDavidin muista. Hänen lähtönopeutensa on niin huikea, että vastustajan pitää olla jatkuvasti varuillaan. McDavidia vastaan pelatessa ennakoiminen on tärkeä asia ja pysähtyminen pahin mahdollinen virhe. Vain liikkeessä oleva puolustaja voi edes toivoa pysyvänsä kanadalaisen vauhdissa mukana.

Ossi Ahola

Pohkeet

Joustavat ja vahvat pohkeet ohjaavat voiman jalkateriin, luistimiin ja luisteluun. Pohkeiden täytyy olla kunnossa erityisesti pitkien vaihtojen viimeisillä sekunneilla. "Piimää" ei saa kertyä pohkeisiin niin paljon, että vauhti hyytyy.

Nilkat ja jalkaterät

Eväät pitkään liukuun ja terien käytön optimointiin löytyvät nilkan ja jalkaterän seudulta. Taipuisa nilkka on tärkeä apu tiukoissa käännöksissä, jotka ovat merkittävä osa McDavidin pelaamista.