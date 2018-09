Taas murheellinen uutinen: BC Nokian jätti pitkälle sairauslomalle

Lauri Lehtinen Aamulehti

BC Nokian harjoituskausi on alkanut ikävissä merkeissä. Miesten Korisliigan alkuun on vielä kolmisen viikkoa, mutta keltamustilla on jo kaksi pelaajaa, joiden tiedetään olevan sivussa sarja-avauksesta lokakuussa.

Takapelaaja Waltteri Mäkelän kausi on ohi harjoituksissa tulleen alaraajavamman vuoksi. Tiistaina BC Nokia tiedotti, että sentteri Daniel Dolenc joutuu kuuden viikon huilille yläraajavamman vuoksi.

205-senttinen ja yli 100-kiloinen Dolenc, 25, pelasi viime kaudella 34 runkosarjaottelussa ja teki 10,2 pistettä sekä repi 3,7 levypalloa ottelua kohden.

Sentteri on edustanut nokialaisseuraa kolmen viime kauden ajan ja voittanut SM-pronssia keväällä 2016.

BC Nokian Korisliiga-kausi alkaa 11. lokakuuta vierasottelulla Salon Vilpasta vastaan.