Syvällä käynyt Suomen lentopallomaajoukkue palasi huipputasolle hämmästyttävän nopeasti

Jari Perkiö

Miesten lentopallomaajoukkue on tehnyt totaalisen ryhtiliikkeen hämmästyttävän lyhyessä ajassa.

Vielä vajaa kuukausi sitten tilanne näytti erittäin synkältä, kun Suomi kärsi EM-karsinnoissa kaksi kirvelevää tappiota Romanialle ja joutuu panemaan parasta pöytään vielä tammikuussa Tanskaa vastaan.

Synkkien esitysten perusteella MM-turnauksesta ei uskaltanut odottaa juuri mitään.

Siinä vaiheessa tuntui siltä, että jatkopaikka alkulohkosta vaatii superonnistumisen. Eikä tätä termiä ole syytä muuta vieläkään.

Vaikeisiin lähtökohtiin nähden Kuuban ja Puerto Ricon lyöminen on Suomen nykyjoukkueelta huippusaavutus.

Vaikka Suomi lähti MM-huipennukseen varamiehisellä joukkueella vammojen, kieltäytymisten ja valmennusjohdon omien ratkaisujen takia, Varnan areenalla on nähty odotettua vahvempi joukkue pehmeän avausesityksen jälkeen.

Kiitos valmennusjohdolle

Hämmästyttävän suuresta tasonnostosta kuuluu kunnia paitsi pelaajille myös runsaasti kritiikkiä saaneelle valmennusjohdolle.

Tuomas Sammelvuon johtama ryhmä on pystynyt muuttamaan alamaihin vajonneen joukkueen kurssia radikaalisti EM-karsintojen korpivaelluksen jälkeen.

Siinä vaiheessa MM-menestys vaikutti lähinnä utuiselta unelmalta. Nyt Suomi on toisen kerran peräkkäin kuudentoista parhaan joukossa maailmanlaajuisessa pallopelissä.

Suomalaiset eivät ole ymmärtäneet tämän uroteon arvoa täysin vieläkään millään tasolla.

Kostadin Andonov

Sunnuntainen Puerto Rico -kamppailu näytti lentopallomaajoukkueen suuruuden ja poikkeuksellisuuden taas kerran.

Vaikka Suomi hukkasi kolmannessa erässä 23–19-johdon ja kolme ottelupalloa käsittämättömästi, selkäranka ei katkennut siitä huolimatta.

Hikisissä harjoituksissa luotu pohja ja niiden yhteydessä valettu usko kestivät tässäkin piinapenkissä.

Suomi on klaarannut vuoden tärkeimmät ottelut ihailtavan hyvin Sammelvuon aikakaudella. Niin nytkin.

Niinpä saldot ovat suorastaan häikäiseviä. Sammelvuo on vienyt Suomen oman valmennuskautensa aikana aina MM- ja EM-kisoihin.

Taso on pysynyt korkealla myös lopputurnauksissa. Kun Sammelvuo on ollut puikoissa, Suomi on selviytynyt joka kerta alkulohkosta jatkoon sekä MM- että EM-tasolla.

Nyt sinetti tuli myöhään sunnuntai-iltana, kun Bulgaria pehmitti Kuuban kotiyleisönsä edessä.

Iran-voitto olisi tärkeä

Vaikka alkulohkon päättävä Iran-kamppailu on Suomelle nyt merkityksetön jatkopaikkaa ajatellen, tiistai-illan panokset ovat kovat.

Suomi tarvitsee kipeästi voittoa taatakseen itselleen paremmat lähtökohdat ensi viikonlopun jatkolohkopeleihin Milanoon.

Alkulohkon pisteet jäävät näet voimaan toisen kierroksen peleihin.

Suomen vastustajat ratkeavat vasta tiistaina viimeisten alkulohkopelien jälkeen. Mahdollisuuksia on vielä paljon.

Miltä kuulostaisi lohko Suomi, Italia, Brasilia ja Serbia?

Tähän on tällä hetkellä täydet mahdollisuudet.

Toki tarjolla on myös Sloveniaa, Ranskaa ja Venäjää... Joka tapauksessa on selvää, että kaikki toisen kierroksen vastustajat ovat joko betonisia tai kivikovia.

Käy näissä peleissä miten tahansa, Suomi ja Sammelvuo ovat jo nyt suuria voittajia monien vastoinkäymisten jälkeen.

Sisäpiiritietojen mukaan sekä liiton johto että päävalmentaja ovat päättäneet käyttää tämän vuoden option. Näin yhteistyö on jatkumassa vuoteen 2020 asti.