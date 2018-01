Syväjäämiehenä tunnettu suomalainen rallilupaus asetti kovan tavoitteen MM-kauden kynnyksellä – "Olen nostanut riman korkealle"

Aki Hietavala STT, Jyväskylä

Rallin MM-sarjassa nähdään tulevalla kaudella ennätysmäärä suomalaisia. Yksi heistä on tulevaisuuden lupaus Jari Huttunen, joka kisaa Hyundain kalustolla WRC2-luokassa.

Huttunen on noussut pikavauhtia aivan rallimaailman kirkkaimman huipun kantaan. Noususuhdanne huipentui sopimukseen Hyundain kanssa, sillä 23-vuotias rallikuski valittiin tiukkojen testien jälkeen korealaisvalmistajan leipiin.

– Minulla on aika selkeä tavoite, ja olen nostanut riman korkealle. Lähdemme ajamaan luokan maailmanmestaruudesta. Tavoitteet ovat tiukat, ja kovasti tehdään niiden eteen töitä, Huttunen sanoo.

Edelliset kaksi kautta Huttunen ajoi etuvetoisella Opel Adamilla EM-sarjassa. Täksi vuodeksi alle tuli nelivetoinen Hyundai i20.

Syväjäämies-lempinimellä tunnettu Huttunen myöntää, että kokemattomuus on yksi haaste tulevalla sesongilla.

– Pitää muistaa, että lähes kaikki rallit ovat minulle tänä vuonna uusia. Nelivetoisella autolla olen ajanut vain kaksi kisaa aiemmin. Kokemukseni ei kovin suuri ole, mutta uskon, että hyvin se menee, Huttunen sanoo.

Huttusen työnantaja Hyundai tiedostaa tilanteen, eikä odota vielä alkukaudesta liikoja.

– Eivät he välttämättä odota ihmeellisiä tuloksia vielä ensimmäisistä kisoista. Tärkeämpää on se, että saadaan ajettua ehjiä kisoja ja sitä kautta tehtyä jonkinlaista tulosta uudella autolla.

Huttunen on ensi kertaa pikataipaleilla Ruotsin MM-rallissa helmikuussa. Myös maaliskuinen Meksikon kilpailu on varmistettu, mutta loput kisat selviävät kauden edetessä. Hyundai on luvannut Huttuselle vähintään seitsemän MM-rallia.