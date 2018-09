Susijengin vuosia kestänyt hype on vaarassa kokea kovan kolauksen – panokset ovat tapissa tänä iltana

Lauri Lehtinen Aamulehti

Suomen koripallomaajoukkue ei saa leppoista alkua MM-karsintojen jatkolohkolle tai arvo-otteluille uudessa kotiareenassaan Espoossa.

Torstai-iltana on tosi kyseessä – hymyt kannattaa painaa piiloon. Avajaisbileille ei ole aikaa, eikä sijaa.

Suomi kohtaa torstaina MM-karsintojen jatkolohkon avauspelissään Bosnia ja Hertsegovinan. Kiitos alkulohkon Islanti- ja Tshekki-otteluiden tappioiden, Susijengiksi kutsuttu Suomi on heti käytännössä pakkovoiton edessä.

Suomi tarvitsee jatkolohkosta vähintään kolme, mielellään neljä voittoa. Se on kova pyynti. Ranska, Venäjä ja Bosnia ovat kaikki viheliäisen tasokkaita vastuksia.

Suomi tappelee viimeisestä MM-paikasta, jatkolohkon himotusta kolmossijasta, erityisesti Venäjän kanssa. Suomi tarvitsee kahdesta Venäjä-pelistä joko yhden voiton suosiollisin korieroin tai suoraan kaksi voittoa. Näin tasapisteissä Suomi matkaisi Kiinaan itänaapurin sijaan.

Bosnia on etukäteen jatkolohkovastustajista heikoin. Siksi sille ei saa hävitä, etenkään kotona. Sinikeltaiset saavat Espooseen mukaansa NBA-vahvistuksensa Jusuf Nurkicin ja Dzanan Musan, kun Suomen Lauri Markkanen harjoittelee jo NBA-kautta kohti.

Etenkin Bosnian pedoksi kutsuttu, 213-senttinen ja 130-kiloinen Nurkic on hyvänä päivänä mahdoton pideltävä. Portland Trail Blazersin sentteri ei esiintynyt alkulohkopeleissä, mikä painoi Bosnian mahdollisuuksia.

Suomi on siis tiukassa paikassa. Kun Markkanen on poissa, tuttujen vastuunkantajien, Petteri Koposen, Sasu Salinin ja kapteeni Shawn Huffin on astuttava esiin.

Jos Suomi kaataa Bosnian, sen kaukaiselta vaikuttava MM-haave on yhä elossa ja pakkovoiton hoitaminen voisi käynnistää positiivisen lumipalloefektin.

Panokset ovat valtaisat myös maajoukkueen isossa kuvassa. Suomi ei ole selvinnyt koskaan pelaamalla MM-kisoihin, joten palkinto on merkittävä.

Bosnia-pelin tappio hautaisi käytännössä MM-unelman. Espoon uusi susipyhättö olisi vaikea täyttää, kun jäljellä olevien kotiotteluiden panokset katoaisivat. Loput pelit pelataan seurakauden aikana – edes Markkanen ei ole nyt pelastamassa lipunmyyjiä.

Lisäksi MM-jatkolohkon viidenneksi ja kuudenneksi sijoittuneet joukkueet matkaavat seuraavaksi EM-esikarsintoihin, kun neljänneksi sijoittunut pääsee sentään suoraan "oikeisiin" EM-karsintoihin.

EM-esikarsinnat olisivat maajoukkueelle ja sen vuosia kasvaneelle hypelle melkoinen kolaus. Suomi ei ole pelannut edes EM-karsinnoissa kertaakaan sitten vuoden 2012.

Kuinka moni joukkueen kokeneista avainpelaajista viittaisi kintaalla EM-esikarsinnoille ja lopettaisi maajoukkueessa? Suomalaiskoriksen yksi aikakausi voisi päättyä.

Suomen koripallomaajoukkue on osoittanut viime vuosina venymiskykynsä ahtaissa paikoissa. Susilauman tiiviyttä mitataan toden teolla torstaina.

Voiton jälkeen voi taas hymyillä.