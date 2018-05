Susijengi saa tähtensä Markkasen, Koposen ja Salinin takaisin – MM-karsintojen leiriryhmässä myös pirkanmaalaisedustusta

Lauri Lehtinen Aamulehti, STT

Suomen koripallomaajoukkue aloittaa juhannusviikolla valmistautumisen kesän MM-karsintapeleihin 28-henkisellä leiriryhmällä. Päävalmentaja Henrik Dettmann kertoi ryhmän koostumuksen tiistaina. Pelaajajoukosta valitaan pelaajat kesän MM-otteluihin.

Suurin huomio kiinnittyy Susijengiksi kutsutun maajoukkueen tähtipelaajien paluuseen. NBA:ssa vakuuttavan tulokaskauden pelannut Lauri Markkanen, Barcelonan Petteri Koponen ja Unicaja Malagan Sasu Salin tekevät paluun maajoukkueeseen. Kolmikko ei ole pelannut aiemmissa neljässä karsintaottelussa seuravelvoitteiden vuoksi.

Markkanen, Chicago Bullsin laituri, oli hurjassa iskussa viime vuoden EM-kisoissa. Dettmann arvioi, ettei suomalaistähti laita aivan koko Suomen pelitapaa uusiksi.

–Ei se välttämättä muuta mitään, mutta se on kivaa toisille pelaajille. Hän muuttaa heidän pelaamistaan ja roolejaan. Kun yksikin pelaaja vaihtuu, kaikkien muiden rooli muuttuu. Se on lukiotason psykologiaa, Dettmann sanoi.

–Me on aina asetettu pelaajat pelaamaan vahvuuksillaan. Ehkä me tarvitsimme kollektiivisuutta aikaisemmin, että hyökkäys toimisi. Mutta jos meillä on pelaaja – ja ne pelaajat ovat harvassa – joka pystyy voittamaan oman miehensä, olisihan se hölmöä, ettei sitä käytettäisi hyväksi, kapteeni Shawn Huff täydensi.

Maajoukkueen leiriryhmässä on myös pirkanmaalaisedustusta. Tampereen Pyrinnön takapelaaja Topias Palmi ja BC Nokian kasvatti, Troyn yliopistopelaaja Shawn Hopkins ovat mukana.

Suomi on voittanut kaksi neljästä MM-karsintaottelustaan. Se kohtaa kesäkuun lopulla Tshekin ja heinäkuun alussa Islannin karsintojen ensimmäisen vaiheen päätöspeleissään. Mikäli Suomi voittaa toisen jäljellä olevista otteluista, se varmistaa paikan toiseen vaiheeseen.