Surkein sormin kohti avauskisaa – Kaisa Mäkäräiselle olympialatujen nihkeys tuli yllätyksenä.

Mikko Husa Pyeongchang

Kaisa Mäkäräinen näyttää käsiään Pyeongchangin olympialaisten mediakeskuksessa.

–Kaksi kertaa olen menettänyt kaikista sormista nahkat. Nämä ovat tällaiset, aika surkeat, Mäkäräinen puhelee käsiään katsellen.

Käsistä on syytäkin puhua, samoin pakkasesta, tuulesta ja lumesta.

Pyeongchangissa valmistauduttiin keskiviikkona kenties olympiahistorian kylmimpiin avajaisiin kattamattomalla stadionilla. Avajaisten alkamisaika oli iltakahdeksan paikallista aikaa, ja myös ampumahiihdot kisataan vasta sen jälkeen, kun aurinko on laskenut kauas mailleen.

Ainakin alkuviikosta pakkanen on lähennellyt iltaisin ja öisin jopa parinkymmenen asteen lukemia. Mäkäräinen avaa olympiaurakkansa lauantaina, ja vuoristossa nopeat säänvaihtelut ovat normaalia arkea.

Surkeat sormet

Pakkanen ja tuuli eivät ole paras mahdollinen yhdistelmä Mäkäräisen käsille.

–Sormien päissä on jatkuvasti valkoiset läikät, ja niiden kanssa on oikeasti vaikeuksia. Tosin eihän se haittaa, jos viimeisellä kierroksella ne ovat jäässä, kunhan eivät ole ammunnassa.

–Rauta on pakkasessa aivan sairaan kylmää, ja meidän kisahanskat ovat tietysti ohuita, että tuntuma liipasimeen pysyy hyvänä, Mäkäräinen jatkaa.

Siksi Mäkäräinen on tunnettu erilaisista hanskaviritelmistään, totta kai omatekoisista.

Nyt hän siirtänyt juoksuhanskoistaan tuulihupun kisahanskoihin. Hupun saa helposti syrjään, eikä se haittaa ammuntaa.

Tosin valmiina on vain yksi kappale, mutta lauantain pikakisaan on vielä aikaa.

Nopeammin perinteisellä

Pakkasen ja tuulen jälkeen on syytä puhua lumesta, vaikka Pyeongchangista ei luonnonlunta maastosta juuri löydä.

–Näin kuivaa ja kylmää ei olekaan ennen ollut. Lumi on älyttömän kuivaa. Välillä on tuntunut, että perinteisellä pääsisi nopeammin kuin vapaalla, Mäkäräinen kuvaa hiihto-olosuhteita.

Tilannehan on kuin taivaassa rakennettu: hirmuisen kovana hiihtäjänä tunnettu Mäkäräinen polkee raskaiksi kuvailtuja latuja pitkin muilta kauas karkuun...

–Rata on myös nopea, nousuja riittää, mutta myös nopeita laskuja. Kisat ovat ajallisesti lyhyitä, ja se pienentää niitä aikaeroja.

On toinenkin mutta: myös nihkeän kuiva pakkaskeli vaikeuttaa suksivalintoja.

–Omaa kalustoa testatessa olen huomannut, että suksipareissa on isoja eroja. Joidenkin parien kanssa tuntuu, etteivät ne liu'u yhtään mihinkään. Kyllä jokainen, joka on käynyt hiihtämässä vapaata 20 asteen pakkasessa tietää, että liuku on aika lyhyt, vaikka olisi millainen supersuksi tahansa.

Ääni vielä käheänä

Juuri ennen lähtöään Pyeongchangiin Mäkäräinen kertoi, että hengitystieoireet olivat päässeet haittaamaan valmistautumista. Nyt kisapaikalla Mäkäräisen ääni on vielä aavistuksen käheä.

–Päivät menevät jo ihan hyvin, mutta yöllä joudun jonkun verran yskimään. Keuhkot tuntuvat kuitenkin jo ihan hyviltä, Mäkäräinen kertoo ja haluaa vaihtaa puheenaiheen joksikin muuksi.

No hyvä, vaihdetaan.

Tällä viikolla amerikkalainen Sports Illustrated -lehti ennusti olympialaisten mitaleja. Sen mukaan Mäkäräinen nappaisi kisoista kolme olympiamitalia, uransa ensimmäiset siis.

–Ennusteet ovat ennusteita ja spekulaatiot spekulaatioita, eikä minun kannata niitä kommentoida, Mäkäräinen nauraa ja epäilee vahvasti amerikkalaisten tietämystä ampumahiihdosta.

Naisten pikakisa la 10.2. klo 13.15 Suomen aikaa.