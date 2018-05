Suomi odottaa Portugalilta torikokouksia ja tiukkaa puolustusta – Hakametsän huippuotteluun on myyty ennakolta jo lähes parituhatta lippua

Yrjö Kares Aamulehti

Tilastot eivät takaa mitään, kun Suomi kohtaa Portugalin lentopallon miesten Euroopan kultaisen liigan ottelussa lauantaina Tampereella.

Odotusarvo Suomen maajoukkueen kotikentän pääareenalla näyttää kuitenkin kohtuullisen suurelta. Pelien aattopäivänä miesten ja naisten otteluihin oli myyty lähes kaksituhatta lippua.

Näin ollen lauantaina Hakametsässä Suomea saattaa kannustaa jopa neljätuhatta katsojaa.

Vaikka Suomi on voittanut 2000-luvun maaotteluista Portugalia vastaan lähes kaksi kolmasosaa (voitot 17–11 Suomelle), Portugali on usein kumonnut Suomen voiton odotukset juuri silloin, kun tappio varmasti kirpaisee eniten.

Näin esimerkiksi kävi vuoden 2017 EM-kisojen karsinnoissa, kun Suomi jäi varsin neuvottomaksi ensimmäisen karsintaturnauksen ottelussa Tanskan Sönderborgissa.

Toisen ottelun Portugalia vastaan Suomi voitti, mutta silloin Suomi tarvitsi suoran EM-kisapaikan valtaamiseen naapuriapua. Sitä antoi Ruotsi, jonka vastarinta verotti ratkaisevasti Portugalin pistepussia.

Pitkiä palloralleja

Temperamenttisen Portugalin pelitapa ei ole merkittävästi muuttunut edellisistä vuosista.

–Portugali on teknisesti taitava joukkue, jota vastaan ei saa helppoja pisteitä. Pelaajat puolustavat loppuun asti joka tilanteessa ja heitä vastaan pallorallit venyvät usein pitkiksi, Suomen miesten päävalmentaja Tuomas Sammelvuo analysoi.

Portugali on ennenkin osoittanut pystyvänsä sekoittamaan vastustajan pään ajoittain teatraalisella esiintymisellä.

–Meidän kärsivällisyyttämme mittaavia "torikokouksia" tuomarin edessä saattaa nytkin tulla. Silloin on vain pidettävä pää kylmänä ja unohdettava kaikki, mitä on tapahtunut, kun seuraava syöttö lähtee, Sammelvuo pohtii.

Suomella on runsaasti uusia pelaajia maajoukkueessa.

Energinen joukkue

Sammelvuon mielestä nuoren joukkueen energia riittää pitkälle.

–Kahdessa Tshekki-pelissä oli hienoa seurata joukkueen puolustamista, päättäväisyyttä ja yhtenäisyyttä. Itseluottamus kesti erien lopussakin, kun vastustaja yrtti kotikentällään murtaa meidän vastarintamme.

Voitokkaan ottelun jälkeen seuraavaan peliin joukkue saattaa astella hyvänolontunne paidan sisällä, tappion jälkeen näyttämisenhalu on vahvasti pinnalla.

Suomi lähti toiseen Tshekki-peliin 3–0-voitto henkisenä pönkkänä.

Kova työ ohjenuorana

Sammelvuo iloitsi siitä, että ennen peliä Tshekissä joukkueen asenne oli täsmälleen oikea. Miehet eivät nauttineet edellisestä voitosta vaan tulivat kentälle valmistautuneina kovaan työhön.

Maajoukkueen pelintekijä 20-vuotias Akseli Lankinen on nauttinut yhteispelistä hyökkääjien ja erityisesti hakkuri Samuli Kaislasalon kanssa.

–Onhan siitä hyötyä, että olemme pelanneet kaksi vuotta Leka Volleyssa. Se on jo selkäytimessä, miten pelaamme keskenämme, Lankinen kuvaili.

Lankinen uskoo nuoren ja hyvin samanikäisen joukkueen nauttivan pelaamisesta myös Portugalia vastaan.

Selän elekieltä kentällä

Kaislasalo toteaa näkevänsä Lankisen selän takaakin, milloin voi odottaa passia.

Tuntemus on muuttunut ainakin kahdessa ensimmäisessä Euroopan liigan ottelussa tiedoksi, sillä 205-senttinen Kaislasalo on kultaisen liigan pistetilastossa toisena. Koijärven Kunnon kasvatin pistekeskiarvo on 21,5.

–Tämä joukkue menee koko ajan eteenpäin, Kaislasalo sanoo ja toivoo lentopalloyleisön kansoittavan sankalla joukolla Hakametsän hallin lehterit.

Miesten Euroopan liigan ottelu Suomi–Portugali lauantaina kello 19 Hakametsän jäähallissa.