Suomi-kiekon legenda ihmettelee Leijonien peluutusta: "Minkä ihmeen takia?"

Juha Luotola

Veli-Pekka Ketola vierailee parhaillaan vaimonsa Maritan kanssa Nizzassa ystävänsä Juha Rantasilan luona, mutta se ei ole estänyt Suomi-kiekon suurta miestä seuraamasta jääkiekon MM-kisoja tarkalla silmällä.

Vellu on ollut ihmeissään Leijonien valmennuksen tavasta peluuttaa NHL-miehet puhki niin sanotuissa helpoissakin otteluissa.

–Minkä ihmeen takia saman ylivoimaviisikon täytyy jauhaa 6–0-tilanteessa koko kaksi minuuttia? Se on vähän erikoista, Ketola sanoo.

–Joukkuehenkeä on kehuttu, mutta kyllä se ihan varmasti ottaa muita pelaajia päähän, kun ei saa edes jämäminuutteja tällaisissa peleissä.

Ketola uskoo, että nähdynkaltainen ylipeluuttaminen on johtanut ailahteleviin suorituksiin ja heikkoihin otteisiin silloin, kun Leijonat on pelannut kaksi peliä peräkkäisinä päivinä.

–Onhan se näkynyt väsymyksenä. Kaksi kertaa jo näissä kisoissa on nähty, mihin ylipeluutus johtaa. Dataa on kertynyt tarpeeksi tilanteen ymmärtämiseen, Ketola toteaa viitaten Tanska- ja Saksa-tappioihin.

Kehuja Ketola antaa joukkueen nuorille tähdille, jotka ovat heittelevästä tasosta huolimatta näyttäneet suuntaa nykykiekolle. Hyvin luistelevat puolustajat ovat tehneet porilaislegendaan erityisen suuren vaikutuksen.

–Leijonilla ei ole koskaan ennen ollut tuollaisia jalkoja peräpäässä. En ole ikinä ennen nähnyt näin jalkavaa Suomea.

Paljon hyvää ja paljon huonoa, on siis Ketolan tiivistetty kiteytys ennen alkusarjan huipentavaa USA-ottelua.

"NHL-pelajaat tekevät valovuoden eron"

Ketola oli nykyisen maajoukkueen pelaajista Sebastian Ahon, Niko Mikkolan, Kasperi Kapasen ja Mikko Rantasen joukkueenjohtajana alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, jotka päättyivät maailmanmestaruuteen Helsingissä 2016.

–Nuorennusleikkaus on tullut pysyäkseen. Näillä pelaajilla on hurja määrä taitoa ja taustaltakin on tulossa vielä paljon kovia äijiä.

Ketola lentää Nizzasta Kööpenhaminaan perjantaina. Siellä Iso Musta seuraa paikan päällä MM-kisojen välierät ja mitalipelit. Hän ei pidä mahdottomana ajatusta Suomen kirkkaimmistakaan mitaleista.

–MM-kisoissa on nähty entistä selvemmin ero NHL-porukoiden ja paikallisten pelaajien avulla pelaavien joukkueiden välillä. Ilman NHL-miehiä pelaavat maat ovat valovuoden isoja jäljessä.