Suomen urheilujohtajat laittavat olympialaisissa kädet ristiin näiden urheilijoiden onnistumisen puolesta

Mikko Gynther Aamulehti

Meillä ei ole Marit Björgeniä, sanoi Huippu-urheiluyksikön huippuvaiheen johtaja Mika Lehtimäki, kun Olympiakomitea julkisti Suomen joukkueen Etelä-Korean talvikisoihin.

Ehkä hän alusti jo selitystä mahdolliselle menestymättömyydelle helmikuussa käytävissä kisoissa. Vaikka norjalainen hiihtovaltiatar on voittanut tällä kaudella "vain" kaksi maailmancupin kilpailua, niin Lehtimäki kuin väsymykseen asti menestyksen käyrästä puhuva Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski ottaisi yhden Björgenin enemmän kuin mielellään olympiajoukkueeseen.

Suomessa on ollut takuuvarmoista menestyjistä pitkään pula, ja on edelleen. Lehtimäki ja Kojonkoski voivat katsoa kadehtien rajan yli Norjaan, jossa joudutaan miettimään, kenet potentiaalisista mitalihiihtäjistä jättäisi kisoista pois.

Olympiakomitean johtajien laskimet tuottivat näytölle lukeman 6,45, kun he arvioivat mitalien määrää. Tarkkaa työtä. Ennustamisen olympiakulta tulee ylivoimaisella marginaalilla Suomeen. Tai ehkä Norjassakin tehdään samaa. Siellä pilkku vain on nelosen ja vitosen välissä.

Mitaliehdokkaita toki riittää: kaksi jääkiekkojoukkuetta, lumilautailijat, yhdistetyn miehet, Mika Poutala, Iivo Niskanen. Mutta jättimenestys tulee, jos on tullakseen, kahden tähden mukana. Kumpikin etenee suksilla, mutta toisella on ase selässä.

Kaisa Mäkäräinen ja Krista Pärmäkoski voivat kahdestaan täyttää joukkueen johdon mitaliodotukset. Ampumahiihdon maailmancupia johtava Mäkäräinen on ollut palkintopallilla jokaisella neljällä kisamuodolla tällä kaudella. Pärmäkoskella on mahdollisuus mitaliin jokaisessa kilpailussa, johon osallistuu. Tarjolla on kuusi matkaa, joista kaikkia hän tuskin hiihtää.

Jos ampumapaikalle osuu tuulenpuuska väärään aikaan tai suksi ei toimi kunnolla, laskee Mäkäräisen ja Pärmäkosken toiveiden lisäksi menestyskäyrä Kojonkosken näytöllä.