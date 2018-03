Suomen paras jääkiekkoilija Aleksander Barkov on hiljainen, mutta hänen tekonsa puhuvat äänekkäästi – jos Barkov ei voita pian tätä pyttyä, kyse on salaliitosta

Lauri Lehtinen Aamulehti

NHL, maailman paras jääkiekkoliiga, on tamperelaisten valtaama. Kaikki tiet johtavat Manseen.

Florida Panthersin Aleksander Barkov, 22, on ollut viimeisen kolmen viikon ajan NHL:n paras pistemies. Kun otantaa kutistetaan kahteen ja puoleen viikkoon, Barkovin edelle nousee vain toinen Tappara-kasvatti Patrik Laine.

Kaksi ystävystä, kaksi huimaa pelimiestä ja kaksi järjettömän kovaa kautta.

Tässä kolumnissa haluan keskittyä Barkoviin. Onhan hän Suomen paras jääkiekkoilija tällä hetkellä.

Barkovin pelissä ei tunnu olevan lainkaan heikkouksia. Ehkei niitä ole?

Tamperelaistaituri on NHL:n ainoa pelaaja, joka on tehnyt yli 45 tehopistettä, vaikka on aloittanut vähintään 58 prosenttia vaihdoistaan omalla puolustusalueella. Ja Barkovilla on pisteitä 64.

NHL-puolustajan pahin painajainen on nähdä sivusilmällä takaa lähestyvä Barkov ja tämän maila, joka riistää kiekkoja sellaisella tylyydellä, että vastustajat näyttävät kaukalossa ryöstön uhreilta.

Panthersin ykköstähti ansaitsisi voittaa NHL:n parhaan puolustavan hyökkääjän Selke-palkinnon. Nyt tai lähivuosina. Jos Barkov ei palkintoa saa seuraavan viiden vuoden sisään, kyse on jo salaliitosta.

Luisteluaan Barkov on hionut taitoluisteluvalmennuksen avulla. Tutustuimme Barkovin harjoitusmetodeihin viime kesänä.

Kun siirrytään puolustuksesta hyökkäyspelin taitoihin, "Sasha" täyttää kaikki kriteerit. Barkov rakentaa ja näkee peliä. Viime aikoina on nähty myös Barkoville tyypillisiä todellisia highlight-osumia.

Panthers taistelee kynsin hampain pudotuspelipaikasta, mistä on pitkälti kiittäminen hiljaista ja rauhallista tamperelaista.

Suomen parhaan jääkiekkoilijan teot puhuvat äänekkäästi kaukalossa.