Suomen olympiajoukkueeseen neljä urheilijaa lisää! Sunnuntaina kyykännyt hiihtäjäkin mukaan

STT

Suomen olympiajoukkue Pyeongchangin talvikisoihin sai lopullisen muotonsa tänään, kun Olympiakomitea valitsi kisoihin neljä urheilijaa. Valituiksi tulivat maastohiihtäjät Perttu Hyvärinen ja Lari Lehtonen, mäkihyppääjä Jarkko Määttä sekä freestylehiihtäjä Anni Kärävä.

Suomen joukkueeseen kuuluu 102 urheilijaa, täsmälleen sama määrä kuin Sotshissa neljä vuotta sitten.

–Kuluneen viikonlopun katsastukset toivat lisäselvyyttä tilanteeseen maastohiihdon ja mäkihypyn osalta. Freestylehiihdossa saimme yhden maapaikan lisää, ja siihenkin oli jo valmiina valintakriteerit täyttävä urheilija, Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski kertoi.

Kärävä on ensimmäinen suomalainen 2000-luvulla syntynyt olympiaedustaja. Hän täyttää huhtikuussa 18 vuotta. Suomen joukkueen ikäkirjo on laaja, sillä curlingissa kilpaileva Tomi Rantamäki on syntynyt vuonna 1968.

– Urheilu yhdistää suomalaisia läpi sukupolvien ja erilaisten taustojen. Me olemme koko Suomen olympiajoukkue, ja joukkueen urheilijoiden kotipaikka- ja ikäjakaumakin kuvastaa tätä erinomaisesti, Kojonkoski totesi.

Maastohiihdossa Hyvärisen ja Lehtosen kanssa kisapaikoista kilpailivat muun muassa Ville Nousiainen ja Antti Ojansivu. Kun heitä ei valittu, joukkueeseen kuuluu kahdeksan mieshiihtäjää.

Naishiihtäjistä Anne Kyllönen jäi valitsematta, joten kisoissa kilpailee kuusi suomalaista maastohiihtäjää. He voivat saada vahvistusta ampumahiihdon puolelta, sillä ainakin Mari Laukkanen on ehdolla pariviestiin.