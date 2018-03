Suomen mäkihyppymaajoukkueen päävalmentaja vaihtuu – " Valitettavasti tehty työ ei ole näkynyt riittävästi arvokisojen tulosluettelossa"

Mikko Gynther Aamulehti

Itävaltalainen Andreas Mitter ei jatka Suomen miesten mäkihyppymaajoukkueen päävalmentajana tämän kauden jälkeen.

Mitter aloitti Suomen joukkueen päävalmentajana keväällä 2016. Hänen sopimuksessaan oli optio ensi kaudesta.

–Aika ajoin huippu-urheilussa on hyvä kerätä vaikutteita ja osaamista ulkomailta. Nuo opit ja kokemukset on nyt saatu. Valitettavasti tehty työ ei ole näkynyt riittävästi arvokisojen tulosluettelossa, vaikka uusia nuoria hyppääjiä on noussutkin maailmancupin pistelle. Mäkihypyn tulevan kauden talousraami asettaa meille merkittäviä paineita valmennustoiminnan keskittämiseen. Myöskään tästä syystä meillä ei ollut mahdollista jatkaa Mitterin sopimusta, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala sanoo liiton tiedotteessa.

Vielä sunnuntaina Salpausselällä Mitter kertoi, että hän haluaa jatkaa tehtävässään, koska "työ on kesken".

–Kaksi vuotta on lyhyt aika nähdä parannusta, on totta kai pettymys keskeyttää projekti puolessa välissä. Toivon, että urheilijat saavuttavat tavoitteensa tulevaisuudessa, Mitter kommentoi.

Suomen mäkimaajoukkueen menestys on jäänyt vaisuksi myös Mitterin aikakaudella. Tällä kaudella vain kaksi suomalaista on yltänyt maailmancupin pisteille: Antti Aalto (maailmancupissa sijalla 47) ja Eetu Nousiainen (56:s). Viime kaudella kolme suomalaista sai maailmancupin pisteitä. Heistä Janne Ahonen ja Jarkko Määttä sijoittuivat parhaina suomalaisina 50:nneksi maailmancupissa.