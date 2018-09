Suomen lentopallomiesten MM-urakka alkoi huutomyrskyssä – isäntämaa Bulgaria vei ensimmäisen erän

Mikko Husa Aamulehti

Suomi avaa sunnuntai-iltana lentopallon MM-urakkansa Varnassa Bulgarian kotikentällä. Areena on luonnollisesti loppuunmyyty, ja kannustus sen mukaista.

Bulgaria vei avauserän pistein 25–21. Tasaisen erän kulminaatiopiste osui tilanteeseen 19–18. Pitkä ja monivaiheinen palloralli päättyi Bulgarian voittoon. Kahden pisteen johto siivitti sen erävoittoon.

Suomi taisteli, mutta Bulgarian väkevä hyökkäyspeli oli liikaa. Esimerkiksi Bulgarian keskihyökkäyksiin Suomi ei löytänyt lääkkeitä.

Ottelu alkoi Suomen aikaa kello 20.40.

Suomen avauskentällinen oli Eemi Tervaportti, Urpo Sivula, Sauli Sinkkonen, Lauri Kerminen, Antti Ronkainen ja Elviss Krastins.

Toista kertaa peräkkäin

Neljä vuotta sitten Suomi kukisti Bulgarian MM-jatkopeleissä puhtaasti 3–0. Voitto siivitti Suomen sijalle yhdeksän.

Suomi pelaa MM-lopputurnauksessa toista kertaa peräkkäin. Neljä vuotta sitten ikimuistoinen turnaus päättyi siis huimaan yhdeksänteen sijaan maailman valioiden joukossa.

Seula 24 maan lopputurnaukseen on tiukka. Esimerkiksi Euroopasta Suomen ohella MM-mitalitaistoon selvisi vain kuusi muuta maata. MM-mitaleista pelataan jalkapallon tapaan vain joka neljäs vuosi.

Suomi lähtee puolustamaan neljän vuoden takaista yhdeksättä sijaansa epävarmoissa tunnelmissa, koska monta 2010-luvulla loistanutta maajoukkuekasvoa puuttuu ryhmästä.

Esimerkiksi Antti Siltala ja Niklas Seppänen ovat poissa rivistä loukkaantumisten vuoksi, Olli Kunnari ja Mikko Oivanen säästelevät itseään pitkään seurajoukkuekauteen.

Myös Olli-Pekka Ojansivu puuttuu, sillä hän sanoi ei MM-kisoille.

MM-kisojen alla Suomi on pelannut EM-karsintaa horjuvin ottein. Kolmesta peleistä tuloksena on vain yksi puhdas voitto, joten jääminen rannalle syksyn 2019 EM-kisoista on todellinen uhka.

Lohkovoitto on karannut jo Romanialle ja pääsemin parhaiden lohkokakkosten joukkoon vaatii apua muilta.

Suomella on takanaan kuudet peräkkäiset EM-kisat.