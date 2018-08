Suomen lentopallomiehillä painajaismainen EM-karsinta: "Ottaa päähän aika raskaasti"

Jari Perkiö

Nyt on vitsit vähissä.

Pitkään loistanut miesten lentopallomaajoukkue on pahemmassa ahdingossa kuin kertaakaan vuoden 2007 EM-loiston jälkeen.

Silloin Suomi eteni EM-kisoihin vuosikymmenen tauon jälkeen ja hurmasi Moskovan areenalla kaikki. Turnaus toi lopulta hienon neljännen sijan, mutta yhtä hyvin Mauro Berruton luotsaama maajoukkue olisi voinut juhlia Euroopan mestaruutta.

Sen jälkeen Euroopan eliittiin nousseen Suomen EM-paikkaa on pidetty lähes itsestäänselvyytenä, vaikka maanosan taso on tunnetusti kivikova.

Takana on jo kuudet peräkkäiset EM-kisat – ja Suomi on edennyt joka kerta alkulohkosta jatkoon.

Nyt Suomen piti edetä ilman muuta syksyn 2019 EM-kisoihin. Varsinkin, kun lopputurnausjoukkueiden määrää päätettiin nostaa kahdeksalla. Ensi syksynä mitaleista taistelee peräti 24 joukkuetta.

Mutta kuinka ollakaan – Suomi on nyt painajaismaisessa tilanteessa.

EM-portit saattavat sulkeutua laajennuksesta huolimatta. Homma ei ole enää puhtaasti omissa käsissä.

Matka mutkistui tuntuvasti sunnuntai-iltana Craiovassa, kun Suomi kärsi Romanialle kirvelevän 1–3 (24–26, 22–25, 25–20, 21–25) -vierastappion.

Samalla kovalla sykkeellä pelannut Romania varmisti EM-paikan peräti 23 vuoden tauon jälkeen. Takavuosien lentopallomahti nähtiin EM-areenalla edellisen kerran syksyllä 1995.

Synkästä häviöstä huolimatta Suomella on edelleen saumat lopputurnaukseen. Se edellyttää tammikuisesta päätöskamppailusta kolmen pisteen kotivoittoa Tanskasta ja sopivia tuloksia muissa lohkoissa.

Voi hyvinkin olla, että keskiviikon Romania-tappiosta (2–3) herunut piste on vielä kultaakin kalliimpi, sillä ensi vuoden EM-kisoihin selviytyy seitsemän lohkovoittajan ohella viisi parasta kakkosta.

Karsintapelit eivät jättäneet tippaakaan selittelyn varaa. Uutta nousua tekevä Romania pehmitti Suomen kahteen otteeseen viiden päivän sisään.

Vastustajalla oli selvästi enemmän tahtoa ja hinkua.

–Ottaa päähän aika raskaasti, mutta tässä vaiheessa ei ole varaa vaipua synkkyyteen. MM-kisat tulevat eteen hyvin nopeasti. Nyt pitää siirtää katseet niihin, Craiovasta tavoitettu hakkuri Urpo Sivula painotti.

Peräti 29 pistettä paukuttanut Sivula piti Suomen toiveita yllä lähes yksinään. Muiden tulituki jäi liian vähäiseksi. Siksi Suomi hävisi.

Turha tässä on kaunistella – maajoukkueessa ei ole juuri nyt riittävästi EM-tason pelaajia. MM-kisoista puhumattakaan.

Siksi tulevasta MM-lopputurnauksesta ei kannata odottaa vastaavia supersuorituksia kuin neljä vuotta sitten nähtiin.

Suomi on selvittänyt EM- ja MM-karsinnat uskomattoman hienosti Tuomas Sammelvuon aikakaudella. Tähän mennessä saldona on kaksi EM- ja kaksi MM-paikkaa.

Tämä jakso sisälsi vain yhden karsintatappion Portugalille ennen Romanian löylytyksiä.

Vaikka Euroopan rankingissa vasta sijalla 27 oleva Romania sai hurjan hurmoksen päälle, sinivalkoisten karut tulokset selittyvät ennen kaikkea Suomen tason huimalla putoamisella.

Tason putoaminen selittyy taas monilla poissaoloilla.

Osa huippupelaajista on vetäytynyt maajoukkueesta, osa vetää henkeä, osa on loukkaantuneena, osa on pudonnut kutsuttujen listalta.

Suomi tarvitsee aina kaikki parhaat mukaan taistellakseen Euroopan ja maailman huippuja vastaan.

Nyt aukkoja on aivan liikaa.