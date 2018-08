Suomen keihästulevaisuus yhden kortin varassa – Helander voi jäädä ainoaksi ässäksi

Pasi Rein STT, Berliini

Berliinin EM-kisojen karsinnassa kompastellut Oliver Helander uhkaa jäädä keihäänheiton ainoaksi suomalaisässäksi Tokion olympialaisiin saakka. Sukupolvenvaihdoksesta tulee karu, jos Antti Ruuskanen ei onnistu paluussaan mitalikamppailuihin ja Tero Pitkämäki lopettaa ainutlaatuisen uransa.

Naisheittäjistä Jenni Kangas ilahdutti Berliinin finaalipaikalla, mutta naiset eivät ole kyeneet nostamaan tasoaan.

–Miesten sukupolvenvaihdos on nyt vääjäämättä tapahtumassa. Antti on mukana vielä pari vuotta, mutta meistä kukaan ei tiedä Terosta, Urheiluliiton keihäsvalmentaja Petteri Piironen mietti tilannetta Berliinissä.

Helander, 21, on jo tasolla, jossa hän periaatteessa voisi kamppailla mitaleista. Berliini paljasti hänen ohkaisen kokemuksensa kovista kilpailuista ja ongelmanratkaisusta.

–Oliverin kilpailu alkoi lähteä jengoiltaan jo lämmittelyssä, kun hän ei päässyt sinuiksi heittoalustan kanssa. Tossu luisti, ja hän lähti epävarmasta lähtökohdasta kilpailuun, Piironen arvioi Helanderin EM-suoritusta.

–Oliver vaihtoi piikit tossuun, mutta kenkä luisti suhisten alla myös ensimmäisessä karsintaheitossa. Kokemattomalle heittäjälle se oli vaikeasti hallittava tilanne.

Käsipallosta keihäänheittoon siirtynyt Helander joutuu nopeasti raastaviin kilpailutilanteisiin, kun ensi vuonna heitetään maailmanmestaruudesta ja seuraavana kesänä olympiavoitosta.

–Heittäjänä Oliver ei ole vielä lähelläkään rajojaan. Niitä ei edes vielä tiedetä, mutta kokemattomuus on tämä toinen puoli. Heitto on toimiessaan kaunis, mutta hänen heittoaistinsa ei ole vielä selkeä, Piironen selitti.

Ruuskanen on vaiheessa

Lyhyellä tähtäimellä Ruuskanen voisi olla toinen mitalikamppailuihin kykenevä heittäjä, mutta se vaatii olkaleikkauksen jäljiltä vielä töitä.

Piironen näki Joensuun kilpailussa jo 85-metrin aineksia, mutta Ruuskasen pitää kairata heittoihinsa entinen rähinä.

–On kova homma nousta takaisin mitalitasolle, Piironen muistutti.

–Mutta hänellä näyttää olevan hyvä henkilökemia uuden valmentajan Jyrki Blomin kanssa. Ensi vuonna tiedämme paljon enemmän, kun kaksikko on tehnyt yhteistyötä kokonaisen harjoituskauden.

Blom aikoo karsia Ruuskasen heitosta takapainoisuuden ja mätkähdykset heiton perään. Samalla törmäys tukeen tehostuu.

Taso jauhaa paikallaan

Seuraavien sukupolvien nuoret ennättävät mitalikamppailuihin vasta myöhemmin 2020-luvulla.

–Mutta olen huolissani siitä, löytyykö nuorista niitä, jotka ovat oikeasti valmiita satsaamaan päästäkseen huipulle, Piironen kertoi.

Uhkana on tilanne, joka näkyy naisten keihäänheitossa. Kärki on jämähtänyt tasolleen tai taantunut. Jopa nuorten sarjoissa vielä heittävien urheilijoiden kehitys on tyssännyt.

–Nuorten pitäisi uskaltaa tehdä kaikki urheilun ehdoilla, Piironen korosti.